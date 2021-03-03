В Башкирии вновь выросло количество летальных случаев от COVID-19

Число жертв коронавируса в Башкирии растет с каждым днем. За минувшие сутки болезнь забрала жизни еще четырех пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального Минздрава.
Общее количество летальных случаев за все время пандемии достигло отметки в 284 факта.
Также увеличилось и число зараженных. За прошедшие 24 часа диагноз covid-19 был поставлен еще 136 жителям республики, за все время - 28 992.
В то же время 23 166 человек побороли болезнь. Показатель выздоровление увеличился за сутки на 119 человек.