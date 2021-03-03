В Башкирии официально зарегистрировано 93 тысячи безработных

Министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова сообщила количество безработных в республике. Официально, по состоянию на 23 февраля 2021 года, зарегистрировано 93 тысячи человек без работы.

При этом количество безработных сократилось на 36 тысяч с сентября прошлого года. По словам чиновницы, рост безработицы с апреля по сентябрь 2020 года связан с кризисными явлениями в экономике на фоне коронавируса.

Фактически безработными в республике являются 112 тысяч жителей. На это указывают данные методологии Международной организации труда.