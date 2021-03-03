В России коронавирусом болеют 337 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России было зарегистрировано 10 535 человек с коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 4 278 750. При этом одновременно болеют 337 668 человек.
С выздоровлением за последние сутки выписали 15 694 пациента (за всё время – 3 853 734). Смертью закончилось ещё 452 случая заболевания (за всё время – 87 348).