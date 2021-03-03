Житель Башкирии напал с ножом на друга и полицейского

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 62-летний местный житель выпивал со своим 31-летним знакомым в общежитии. Дружеская посиделка переросла в ссору, во время которой мужчина схватил нож и ударил им друга в плечо. После этого он сам вызвал скорую помощь.