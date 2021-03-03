Житель Башкирии напал с ножом на друга и полицейского

Житель города Октябрьского оказался замешан в вооруженном дебоше. Мужчина напал с ножом на друга и полицейского.

Фото №1 - Житель Башкирии напал с ножом на друга и полицейского

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 62-летний местный житель выпивал со своим 31-летним знакомым в общежитии. Дружеская посиделка переросла в ссору, во время которой мужчина схватил нож и ударил им друга в плечо. После этого он сам вызвал скорую помощь.

С врачами на место инцидента прибыл участковый. Тогда дебошир начал оказывать сопротивление сотруднику полиции и порезал ему руку. Однако мужчину всё равно удалось задержать.

Теперь горожанину предстоит ответить за причинение ранения своему знакомому. Также по факту нападения на сотрудника полиции материалы переданы в территориальное подразделение Следственного комитета.

пресс-служба МВД по РБ 
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