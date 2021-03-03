В Уфе лишили прав водителя, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП

24 февраля в Уфе сбили 14-летнюю девочку. Инцидент произошёл на улице имени Баязита Бикбая. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что виновник аварии был задержан.

Фото №1 - В Уфе лишили прав водителя, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП

Девочка пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент её сбил неизвестный на «Киа Рио». Он выглянул из машины, уточнил, не нужна ли девочке помощь, а после просто уехал.

Пострадавшая получила различные переломы и травмы. Девочка сама обратилась в медицинское учреждение – ей помогли случайные прохожие.

Вскоре виновник ДТП был найден. Им оказался 55-летний местный житель. 

В отношении данного водителя мировым судьей Октябрьского района за невыполнение обязанностей и оставление места дорожно-транспортного происшествия было вынесено решение о лишении права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

пресс-служба МВД по РБ 
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