В Уфе лишили прав водителя, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП

24 февраля в Уфе сбили 14-летнюю девочку. Инцидент произошёл на улице имени Баязита Бикбая. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что виновник аварии был задержан.

Девочка пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент её сбил неизвестный на «Киа Рио». Он выглянул из машины, уточнил, не нужна ли девочке помощь, а после просто уехал.