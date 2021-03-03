В Башкирии прошел турнир по плаванию среди работников культуры

Артисты, библиотекари, музыканты, экскурсоводы в музее вдруг оставили сцену и инструменты. В Кугарчинском районе прошел турнир по плаванию среди работников сферы культуры. Спортивный праздник приурочили к Году здоровья и активного долголетия.

Соревнования проходили в несколько этапов. Женщины должны были преодолеть дистанцию в 25 метров, а мужчины – в 50. Ранее спортсмены-любители участвовали в турнирах по волейболу и лыжным гонкам. В прошлом году они же провели состязания в формате онлайн. Но именно живого общения и борьбы на дистанции им так не хватало.