В Уфе прошли любительские соревнования по лыжным гонкам

Гости из Санкт-Петербурга и других крупных городов страны опробовали уфимскую лыжню. В столице Башкирии прошли Всероссийские любительские соревнования по лыжным гонкам. Более 300 участников вышли на старт, чтобы показать лучшее время на разных дистанциях и даже отобраться на чемпионат мира среди любителей.

Недолго и потеряться в стартовом коридоре. Участников соревнований так много, что без помощи судей не обойтись. Более 300 любителей лыжного спорта вышли на дистанции в 3,5 или 7,5 километров. Среди них и Владимир Сорокин. После выхода на пенсию понял, что нужно чем-то заниматься. Вспомнил про лыжи. Так успехи в юношеском спорте пригодились спустя годы.

На лыжах с детства. В первенстве России много раз участвовал. Спасибо Уфе, спасибо Башкортостану за гостеприимство. К сожалению, многие соперники, которых я бы хотел видеть не приехали. Интересно бороться с достойными и сильными. Владимир Сорокин, участник соревнований /Тольятти/

Самым возрастным участником гонок стал Гурий Сицкий. Представитель Санкт-Петербурга катается на лыжах больше 80 лет. Профессиональным спортсменом ему так и не удалось стать – все свободное время занимала работа инженера-строителя. Зато в любителях добился немалых успехов на первенствах страны и Европы.

Я не хотел ехать, отказался из-за эпидемии. Потом все-таки уговорили. Гурий Сицкий, участник соревнований /Санкт-Петербург/

Идея проводить подобные турниры появилась в начале 90-х, когда многие сборники из команды Советского Союза оказались не у дел. Бросать спорт им не хотелось. И тогда родилось решение – самим устраивать турниры и участвовать в них. Появился клуб любителей лыжного спорта. Позже организация получила статус российской.

Не профессионалы, а любители. Вот он работает, сторожит, воюет и так далее. Они настоящие любители, сейчас этот статус утвержден. Виталий Курочкин, президент Российского любительского лыжного союза

О том, что всероссийские соревнования среди лыжников-любителей пройдут в Уфе, стало известно еще в прошлом году. После гонок в Ижевске столица республики подтвердила, что примет следующие старты.

Популяризация любительского лыжного спорта – очень большое продвижение. Таких мероприятий с 80-х годов не было. Юрий Крутько, судья соревнований