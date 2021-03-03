В Уфе прошли любительские соревнования по лыжным гонкам

Гости из Санкт-Петербурга и других крупных городов страны опробовали уфимскую лыжню. В столице Башкирии прошли Всероссийские любительские соревнования по лыжным гонкам. Более 300 участников вышли на старт, чтобы показать лучшее время на разных дистанциях и даже отобраться на чемпионат мира среди любителей.
Недолго и потеряться в стартовом коридоре. Участников соревнований так много, что без помощи судей не обойтись. Более 300 любителей лыжного спорта вышли на дистанции в 3,5 или 7,5 километров. Среди них и Владимир Сорокин. После выхода на пенсию понял, что нужно чем-то заниматься. Вспомнил про лыжи. Так успехи в юношеском спорте пригодились спустя годы.
Самым возрастным участником гонок стал Гурий Сицкий. Представитель Санкт-Петербурга катается на лыжах больше 80 лет. Профессиональным спортсменом ему так и не удалось стать – все свободное время занимала работа инженера-строителя. Зато в любителях добился немалых успехов на первенствах страны и Европы.
Идея проводить подобные турниры появилась в начале 90-х, когда многие сборники из команды Советского Союза оказались не у дел. Бросать спорт им не хотелось. И тогда родилось решение – самим устраивать турниры и участвовать в них. Появился клуб любителей лыжного спорта. Позже организация получила статус российской.
О том, что всероссийские соревнования среди лыжников-любителей пройдут в Уфе, стало известно еще в прошлом году. После гонок в Ижевске столица республики подтвердила, что примет следующие старты.
За три соревновательных дня прошли гонки с масс-старта, пасьют и забег на длинную дистанцию. Лучшими в командном зачете стали представители Башкортостана. Они обогнали по очкам сборные Москвы и Санкт-Петербурга.