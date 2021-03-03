Житель Уфы нашёл в овраге замёрзшую женщину

Накануне, 2 марта, около 23:00 в Уфе очевидец заметил женщину в овраге. Мужчина просто прогуливался с собакой недалеко от бульвара Баландина, когда наткнулся на уфимку, который явно требовалась помощь врачей.
Как сообщает Управление гражданской защиты, на место инцидента в срочном порядке выехала скорая, полиция и спасатели.
Благодаря своевременной помощи 38-летнюю женщину достали из оврага с признаками переохлаждения. Пострадавшую госпитализировали. Уфимка не смогла сообщить, как вообще оказался в овраге.