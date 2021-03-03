Жительница Башкирии из-за ревности попыталась убить соперницу и её ребёнка

В Салавате завершили расследование страшного преступления. Фигурантов дела обвиняют в организации и пособничестве в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму.

56-летняя жительница Ишимбая узнала, что её муж состоит в отношениях с 45-летней женщиной из Салавата. Об измене она рассказала своей сестре, и вместе женщины решили убить соперницу. За помощью в поисках киллера они обратились к знакомой, которая за 30 тысяч рублей предложила в качестве убийцы своего сына, который уже был судим за похожее преступление. За убийство соперницы и её новорождённого ребёнка женщина предложила 220 тысяч рублей.