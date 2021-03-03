Жительница Башкирии из-за ревности попыталась убить соперницу и её ребёнка

В Салавате завершили расследование страшного преступления. Фигурантов дела обвиняют в организации и пособничестве в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму.

Фото №1 - Жительница Башкирии из-за ревности попыталась убить соперницу и её ребёнка

56-летняя жительница Ишимбая узнала, что её муж состоит в отношениях с 45-летней женщиной из Салавата. Об измене она рассказала своей сестре, и вместе женщины решили убить соперницу. За помощью в поисках киллера они обратились к знакомой, которая за 30 тысяч рублей предложила в качестве убийцы своего сына, который уже был судим за похожее преступление. За убийство соперницы и её новорождённого ребёнка женщина предложила 220 тысяч рублей.

Однако мужчина сообщил о происходящем в полицию. Сделка сорвалась, а женщин задержали. В суде обвиняемые частично признали свою вину.

Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы, а пособникам дали по 8 лет. Отбывать наказание женщины будут в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год каждой.

Фото №2 - Жительница Башкирии из-за ревности попыталась убить соперницу и её ребёнка

Фото: СК РФ по РБ. 

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