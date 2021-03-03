В Стерлитамаке учителя физкультуры прошли курсы повышения квалификации

В Стерлитамаке учителя физкультуры прошли курсы повышения квалификации для тренировок по борьбе. Это педагоги тех учебных заведений, которые в 2019 присоединились к программе «Спортивная борьба – в школы».

Напомним, в октябре прошлого года во время проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе одновременно открылись 46 специализированных залов в рамках проекта. После этого учителя физкультуры прошли теоретические онлайн-курсы. Впервые удалось собраться в офлайн-формате. Причем приехали не только учителя физкультуры Башкортостана, но и российских городов. Из Калининграда, Красногорска. Коллеги делились опытом работы, так как в Опалиховской средней школе, например, программа реализуется третий год.

Это же маленькие дети. Они дома пробуют, потом фото присылают, радуются, что получилось. Анатолий Цветков, учитель физкультуры и тренер по греко-римской борьбе в Опалиховской средней школы г. Красногорска

Республика Башкортостан – лидер по продвижению программы «Спортивная борьба – в школы». Я так думаю, обороты вам снижать нельзя, намечены новые планы. В мае пройдет фестиваль борьбы для тех школ, которые участвую вместе в программе. Василий Цандыков, ведущий специалист по развитию спортивной борьбы в образовательных организациях РФ

Сегодня в программу «Спортивная борьба – в школы» вовлечено 62 школы и порядка 6,5 тысячи детей. К 2024 году будут участвовать около 20 тысяч школьников из 200 школ. Учебные заведения планируется оборудовать спортзалами, обеспечить борцовскими коврами, учебно-тренировочный процесс будут осуществлять прошедшие обучение наставники. В каких-то городах, например, в Октябрьском программа реализуется второй год, где-то только начинают.

Дети первый год занимались современной акробатикой, гимнастикой, выполняли элементы спортивной борьбы, сейчас уже сложнее приемы. Евгений Култыгин, учитель физкультуры средней школы № 20 г. Октябрьский