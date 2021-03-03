В Башкирии проблему обманутых дольщиков могут решить раньше срока

Проблема обманутых дольщиков республики может быть решена раньше намеченного срока. Об этом заявил директор федерального фонда Константин Тимофеев, который побывал в Башкортостане в ходе рабочего визита. Он осмотрел одни из самых проблемных объектов, а также на совещании с Радием Хабировым обсудил дальнейшие шаги для того, чтобы ускорить софинансирование из федерального бюджета.
Это один из трех домов жилого комплекса «Миловский парк», который сдадут уже в этом году. Работы непочатый край, строителям придется устранить немало нарушений, допущенных прежним застройщиком. Однако выбора по срокам нет – решения приняты. В общей сложности на очереди еще 20 проблемных объектов, за которыми стоят почти полторы тысячи дольщиков.
На осмотр республиканских долгостроев сегодня из Москвы прилетел глава Федерального фонда защиты прав дольщиков. Константин Тимофеев проинспектировал ход работ, а также побывал на самом крупном проблемном объекте республики – жилом комплексе «Серебряный ручей». Конкретных решений по нему нет, но только пока.
В республике 128 недостроенных объектов в 16 муниципалитетах. Это в общей сложности более 7 тысяч человек, чьи права были нарушены. Своими силами достраиваются 35 объектов, однако полностью решить проблему обманутых дольщиков без поддержки федерального фонда невозможно.
В 2020 году совместно с фондом приняты решения по 53 проблемным домам, в отношении 19 будет выплата компенсаций – свыше миллиарда рублей люди уже получили. В феврале наблюдательный совет фонда решил достроить в Уфе еще 2 дома компании «Сомострой». Всего же на этот год правительство направило заявку на 31 объект с долей регионального софинансирования.
Чтобы ситуация с обманутыми дольщиками не возникала, в прошлом году глава республики создал и лично возглавил градостроительный совет. Тем же, кто уже не первый год ждет свою квартиру, потерпеть осталось совсем немного. До конца 2023 года вопрос с долгостроями в регионе должен быть полностью решенным. Директор федерального фонда заявил, что у Башкортостана есть все возможности решить проблему в более короткие сроки.
На решение проблемы дольщиков в общей сложности понадобится еще свыше 6 млрд рублей. И как отметили в федеральном фонде, ограничений по финансированию у них не стоит. Однако, как показала практика, при строительстве нечистые на руку застройщики зачастую использовали мошеннические схемы, которые теперь чиновникам приходится распутывать, приводя в порядок документацию. Только после этого заявка на софинансирование из федерального бюджета может получить одобрение.