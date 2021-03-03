В Башкирии проблему обманутых дольщиков могут решить раньше срока

Проблема обманутых дольщиков республики может быть решена раньше намеченного срока. Об этом заявил директор федерального фонда Константин Тимофеев, который побывал в Башкортостане в ходе рабочего визита. Он осмотрел одни из самых проблемных объектов, а также на совещании с Радием Хабировым обсудил дальнейшие шаги для того, чтобы ускорить софинансирование из федерального бюджета.

Это один из трех домов жилого комплекса «Миловский парк», который сдадут уже в этом году. Работы непочатый край, строителям придется устранить немало нарушений, допущенных прежним застройщиком. Однако выбора по срокам нет – решения приняты. В общей сложности на очереди еще 20 проблемных объектов, за которыми стоят почти полторы тысячи дольщиков.

На осмотр республиканских долгостроев сегодня из Москвы прилетел глава Федерального фонда защиты прав дольщиков. Константин Тимофеев проинспектировал ход работ, а также побывал на самом крупном проблемном объекте республики – жилом комплексе «Серебряный ручей». Конкретных решений по нему нет, но только пока.

В республике 128 недостроенных объектов в 16 муниципалитетах. Это в общей сложности более 7 тысяч человек, чьи права были нарушены. Своими силами достраиваются 35 объектов, однако полностью решить проблему обманутых дольщиков без поддержки федерального фонда невозможно.

В 2020 году совместно с фондом приняты решения по 53 проблемным домам, в отношении 19 будет выплата компенсаций – свыше миллиарда рублей люди уже получили. В феврале наблюдательный совет фонда решил достроить в Уфе еще 2 дома компании «Сомострой». Всего же на этот год правительство направило заявку на 31 объект с долей регионального софинансирования.

Я вновь обращаюсь к нашим дольщикам с просьбой довериться нам, мы этим вопросом занимаемся, дать нам уже более короткий промежуток времени. Напомню, что 2,5 года назад, когда мы начинали заниматься этим вопросом, было более 10 тысяч обманутых дольщиков. Не было поддержки. Мы сами искали какие-то местечковые решения и т.д. Сейчас работает в полную мощь наше российское государство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы ситуация с обманутыми дольщиками не возникала, в прошлом году глава республики создал и лично возглавил градостроительный совет. Тем же, кто уже не первый год ждет свою квартиру, потерпеть осталось совсем немного. До конца 2023 года вопрос с долгостроями в регионе должен быть полностью решенным. Директор федерального фонда заявил, что у Башкортостана есть все возможности решить проблему в более короткие сроки.

У нас остается еще порядка 40 объектов, сроки были подтверждены, дорожные карты в ближайшее время будут актуализированы. До конца 2023 года, а мы надеемся и раньше, права всех граждан Башкортостана действительно будут защищены. И это один из тех регионов, где проблему в ближайшее время удастся решить. Константин Тимофеев, генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства