В Уфе начался суд над «мажором», прокатившем на капоте инспектора

Признал вину и раскаялся. Сегодня стартовали основные судебные разбирательства над автохамом Артуром Газизовым, который сбил на элитном кроссовере госавтоинспектора. Заодно «мажору», как называют подсудимого пользователи соцсетей, была продлена и мера пресечения. Мужчина сегодня впервые встретился с родными спустя 4 месяца с момента задержания.

В коридоре Кировского районного суда преимущественно люди в погонах, все в ожидании печально известного автохама Артура Газизова. Здесь и следователь, и прокурор в роли гособвинителя, и офицеры республиканского ГИБДД, только вот последние проходят свидетелями в этом уголовном деле. Среди них и потерпевший – капитан ГИБДД, которого осенью прошлого года Газизов прокатил на капоте элитного кроссовера.

Это кадры очередного задержания Газизова, за его плечами множество административных правонарушений. Ради лайков и комментариев он сам выкладывал видео со своими выходками в интернет. Для Газизова люди в форме в роли мишени – явление обычное: хороший контент, думал автохам, ведь его обсуждали, а он, будучи лишенным водительских прав, продолжал играть в гонки, пока его после очередной проделки не объявили в федеральный розыск. Тут-то игры и закончились.

Устав от хайпа или всё-таки пересмотрев взгляды на свое скандальное прошлое, автохам закрывает свое лицо за маской и капюшоном толстовки. Не поднимает глаз и в сторону отца и брата, которые пришли поддержать родственника на первое разбирательство по существу. Газизов-старший пытается утешить сына и рассказывает ему, что пришло бы и больше людей, но из-за карантинных мер в суд пустили только самых близких.

Если сравнить архивные записи с Артуром и то, как он себя ведет сейчас, может показаться, что 4 месяца в следственном изоляторе даже изменили человека. Сегодня в суде мужчина решил раскаяться.

Я виноват, раскаиваюсь, вину свою признаю. Артур Газизов, подсудимый