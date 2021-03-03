В Уфе начался суд над «мажором», прокатившем на капоте инспектора

Признал вину и раскаялся. Сегодня стартовали основные судебные разбирательства над автохамом Артуром Газизовым, который сбил на элитном кроссовере госавтоинспектора. Заодно «мажору», как называют подсудимого пользователи соцсетей, была продлена и мера пресечения. Мужчина сегодня впервые встретился с родными спустя 4 месяца с момента задержания.
В коридоре Кировского районного суда преимущественно люди в погонах, все в ожидании печально известного автохама Артура Газизова. Здесь и следователь, и прокурор в роли гособвинителя, и офицеры республиканского ГИБДД, только вот последние проходят свидетелями в этом уголовном деле. Среди них и потерпевший – капитан ГИБДД, которого осенью прошлого года Газизов прокатил на капоте элитного кроссовера.
Это кадры очередного задержания Газизова, за его плечами множество административных правонарушений. Ради лайков и комментариев он сам выкладывал видео со своими выходками в интернет. Для Газизова люди в форме в роли мишени – явление обычное: хороший контент, думал автохам, ведь его обсуждали, а он, будучи лишенным водительских прав, продолжал играть в гонки, пока его после очередной проделки не объявили в федеральный розыск. Тут-то игры и закончились.
Устав от хайпа или всё-таки пересмотрев взгляды на свое скандальное прошлое, автохам закрывает свое лицо за маской и капюшоном толстовки. Не поднимает глаз и в сторону отца и брата, которые пришли поддержать родственника на первое разбирательство по существу. Газизов-старший пытается утешить сына и рассказывает ему, что пришло бы и больше людей, но из-за карантинных мер в суд пустили только самых близких.
Если сравнить архивные записи с Артуром и то, как он себя ведет сейчас, может показаться, что 4 месяца в следственном изоляторе даже изменили человека. Сегодня в суде мужчина решил раскаяться.
Между тем потерпевший офицер потребовал от обидчика полмиллиона рублей компенсации. В эту сумму он оценивает экипировку, которую, как оказалось, сотрудники покупают за свой счет, и физический вред – у полицейского на ноге остался шрам после встречи с Газизовым. Следующее судебное заседание назначено на 9 марта. Согласно санкциям, предусмотренным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении», автохаму грозит до 10 лет лишения свободы. Нахождение Газизова в СИЗО продлено еще на два месяца.