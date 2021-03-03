В Уфе восстановили водоснабжение Дёмы после аварии

Водоснабжение Дёмы восстановлено в полном объеме. Напомним, накануне во время строительных работ дорожная спецтехника повредила трубу Уфаводоканала. В результате давление воды упало почти в ста многоквартирных домах. И лишь к утру их удалось подключить к резервной линии. Ремонтные работы продолжаются.
Во время строительства улицы Мечтателей машинист экскаватора, видимо, так размечтался, что копнул то ли глубже, то ли не там, где нужно. В результате ковшом пробил трубу холодного водоснабжения диаметром полметра. Стройплощадку тут же затопило, а в ближайших домах пропал напор.
Далее один за другим давление воды упало в 96 многоквартирных и полусотни частных домах, более 30 соцобъетах. Ремонтные работы велись всю ночь.
Чтобы остановить течь, сотрудники Уфаводоканала перекрыли вентили. Но найти их было непросто, самый дальний засыпало снегом, ближайшие – песком и глиной с места проведения земляных работ при строительстве дороги. Мэр столицы Сергей Греков, который прибыл на место происшествия, мягко говоря, был удивлён таким положением дел.
В диспетчерской специалисты ежеминутно отслеживали уровень воды в трубах, тем временем на место стянули дополнительную технику. Столичное Управление гражданской защиты направило на подмогу дизельную насосную станцию. К утру она откачала более тысячи кубометров воды.
В ночное время, пока не было напора, были определены места для подвоза технической воды для бытовых нужд. Питьевую воду демчане успели купить в магазинах. Но так как напор пропал ближе к ночи, некоторые местные жители этого даже не заметили.
По словам главы Дёмского района, прорыв трубы произошёл по причине несогласованности действий между Башкиравтодором и Уфаводоканалом.
В дорожной компании в свою очередь заявили, что до начала строительства заказчик приглашал представителей Уфаводоканала. Однако, по словам замгенерального директора Башкиравтодора, в итоге труба, проложенная под водоёмом, оказалась в другом месте, а не там, как указано в проекте. Но не отрицают и того, что линия могла вильнуть в результате сдвига грунта при строительстве.
Авария на линии произошла накануне после обеда. Устранить протечку удалось лишь спустя 12 часов. Сколько времени потребуется на восстановительные работы, затрудняются ответить даже специалисты. До того момента Дёма будет обеспечиваться водой по резервным трубам.