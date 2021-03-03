В Уфе восстановили водоснабжение Дёмы после аварии

Водоснабжение Дёмы восстановлено в полном объеме. Напомним, накануне во время строительных работ дорожная спецтехника повредила трубу Уфаводоканала. В результате давление воды упало почти в ста многоквартирных домах. И лишь к утру их удалось подключить к резервной линии. Ремонтные работы продолжаются.

Во время строительства улицы Мечтателей машинист экскаватора, видимо, так размечтался, что копнул то ли глубже, то ли не там, где нужно. В результате ковшом пробил трубу холодного водоснабжения диаметром полметра. Стройплощадку тут же затопило, а в ближайших домах пропал напор.

Давление упало и в доме № 15, и 15/1. Ниже 5-6 этажей вода была временная, но давление было низким. Звонки поступали, отреагировали на них быстро. Насима Зинатуллина, специалист по работе с населением ООО «ЖЭУ»

Далее один за другим давление воды упало в 96 многоквартирных и полусотни частных домах, более 30 соцобъетах. Ремонтные работы велись всю ночь.

Чтобы остановить течь, сотрудники Уфаводоканала перекрыли вентили. Но найти их было непросто, самый дальний засыпало снегом, ближайшие – песком и глиной с места проведения земляных работ при строительстве дороги. Мэр столицы Сергей Греков, который прибыл на место происшествия, мягко говоря, был удивлён таким положением дел.

В диспетчерской специалисты ежеминутно отслеживали уровень воды в трубах, тем временем на место стянули дополнительную технику. Столичное Управление гражданской защиты направило на подмогу дизельную насосную станцию. К утру она откачала более тысячи кубометров воды.

Здесь находимся с ночи и перекачиваем воду. Обеспечиваем доступ к трубопроводу, чтобы рабочие смогли ликвидировать утечку в трубе. Александр Григорьев, начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

В ночное время, пока не было напора, были определены места для подвоза технической воды для бытовых нужд. Питьевую воду демчане успели купить в магазинах. Но так как напор пропал ближе к ночи, некоторые местные жители этого даже не заметили.

По словам главы Дёмского района, прорыв трубы произошёл по причине несогласованности действий между Башкиравтодором и Уфаводоканалом.

При любом проведении земляных работ, особенно зная, что в зоне проходят такие серьезные инженерные коммуникации, необходимо на место вызывать представителя. И когда мы сегодня проводили здесь оперативное совещание, Уфаводоканал заявил, что их представителя сюда не приглашали. Айдар Базгудинов, глава администрации Демского района г. Уфы

В дорожной компании в свою очередь заявили, что до начала строительства заказчик приглашал представителей Уфаводоканала. Однако, по словам замгенерального директора Башкиравтодора, в итоге труба, проложенная под водоёмом, оказалась в другом месте, а не там, как указано в проекте. Но не отрицают и того, что линия могла вильнуть в результате сдвига грунта при строительстве.

Мы договорились с Уфаводоканалом, завтра они пришлют к нам специализированную бригаду с поисковым оборудованием. Там же несколько этих труб. Соответственно, они все эти трубы нам покажут. Мы все эти трубы привяжем геодезически. Николай Серов, первый заместитель генерального директора АО «Башкиравтодор»

Силами Уфаводоканала были предприняты все меры по локализации аварии. Утром 3 марта параметры холодного водоснабжения у всех абонентов Дёмского района были восстановлены в полном объёме. Азамат Магадеев, ведущий специалист по связям с общественностью ГУП «Уфаводоканал»