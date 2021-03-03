«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом матче плей-офф

«Салават Юлаев» проиграл на своём льду челябинскому «Трактору» в первом матче четвертьфинального противостояния Восточной конференции. Уфимцы пропустили в начале стартового периода, отличился Виталий Кравцов.
Но хозяева отыгрались менее чем за минуту. Владислав Картаев сравнял счёт. Злым гением для уфимцев стал Вячеслав Основин, который сначала ассистировал Даниилу Ильину, а затем и сам увеличил разницу в счёте.
3:1 в матче, и «Трактор» повёл в серии 1:0. Вторая встреча пройдёт в пятницу, 5 марта, также на льду «Уфы-Арены». Прямая трансляция на телеканале БСТ начнётся в 18:45.