Красивые голы и дебют новичков: подробности матча ФК «Уфа» против «Урала»

Футбольный клуб «Уфа» вышел в четвертьфинал Кубка России. Сегодня на стадионе «Нефтяник» команда Рашида Рахимова обыграла екатеринбургский «Урал» с разгромным счетом 3:0. Дублем в составе башкирского клуба отметился Тимур Жамалетдинов, еще один гол на счету Комнена Андрича.
«Уфа» и «Урал» должны были встретиться в рамках Кубка России еще 22 февраля. Однако игру перенесли из-за мороза на 3 марта. Накануне в столице республики погода вновь преподнесла сюрпризы. Сильный снегопад буквально завалил стадион «Нефтяник». Его расчищали не только коммунальные службы, но и воспитанники школы.
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов в кубковом матче дал шанс новичкам команды, которые сразу начали приносить пользу башкирской команде: Неманья Милетич и Парфе Бизоза провели дебютную встречу за башкирский коллектив. В свою очередь наставник «Урала» оставил на скамейке запасных своих лидеров – Бикфалви, Августиняка, Эль Кабира и Погребняка.
Несмотря на будний день и раннее время начала матча, на трибунах «Нефтяника» были болельщики.
Первый тайм прошел без опасных моментов, а во втором «Уфа» сразу взялась за дело. Сначала Тимур Жамалетдинов после отличной передачи открыл счет, затем Комнен Андрич удвоил преимущество с пенальти. И на этом уфимцы не остановились: спустя 10 минут все тот же Жамалетдинов забил красивейший мяч, с разворота попав в дальнюю девятку.
В четвертьфинал Кубка России помимо уфимцев вышли ЦСКА, «Арсенал», «Ахмат», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». С кем встретится коллектив Рашида Рахимова, станет известно после жеребьевки.
Уфимцы вышли в четвертьфинал Кубка России в третий раз в своей истории. Но в нынешнем сезоне коллектив Рахимова в этом турнире выглядит очень уверенно. Первая домашняя игра 2021 года это в очередной раз подтвердила. Следующий матч «Уфа» вновь проведет против «Урала». Теперь в Екатеринбурге. Команды сыграют в рамках 21 тура РПЛ 7 марта в 16:00.