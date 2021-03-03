Красивые голы и дебют новичков: подробности матча ФК «Уфа» против «Урала»

Футбольный клуб «Уфа» вышел в четвертьфинал Кубка России. Сегодня на стадионе «Нефтяник» команда Рашида Рахимова обыграла екатеринбургский «Урал» с разгромным счетом 3:0. Дублем в составе башкирского клуба отметился Тимур Жамалетдинов, еще один гол на счету Комнена Андрича.

«Уфа» и «Урал» должны были встретиться в рамках Кубка России еще 22 февраля. Однако игру перенесли из-за мороза на 3 марта. Накануне в столице республики погода вновь преподнесла сюрпризы. Сильный снегопад буквально завалил стадион «Нефтяник». Его расчищали не только коммунальные службы, но и воспитанники школы.

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов в кубковом матче дал шанс новичкам команды, которые сразу начали приносить пользу башкирской команде: Неманья Милетич и Парфе Бизоза провели дебютную встречу за башкирский коллектив. В свою очередь наставник «Урала» оставил на скамейке запасных своих лидеров – Бикфалви, Августиняка, Эль Кабира и Погребняка.

Два дня назад играли против «Краснодара», поэтому не все сегодня были готовы играть. Юрий Матвеев, главный тренер ФК «Урал»

Несмотря на будний день и раннее время начала матча, на трибунах «Нефтяника» были болельщики.

Первый тайм прошел без опасных моментов, а во втором «Уфа» сразу взялась за дело. Сначала Тимур Жамалетдинов после отличной передачи открыл счет, затем Комнен Андрич удвоил преимущество с пенальти. И на этом уфимцы не остановились: спустя 10 минут все тот же Жамалетдинов забил красивейший мяч, с разворота попав в дальнюю девятку.

Увидел, что вратарь попятился назад, подумал, если попаду, то будет хорошо. Так и получилось. Тимур Жамалетдинов, нападающий ФК «Уфа»

В четвертьфинал Кубка России помимо уфимцев вышли ЦСКА, «Арсенал», «Ахмат», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». С кем встретится коллектив Рашида Рахимова, станет известно после жеребьевки.

Не думали, с кем дальше играть, да и какая разница? Это не от нас зависит. Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Уфа»