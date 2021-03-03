В Уфе прошёл закрытый показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

С завтрашнего дня в широкий прокат выходит фильм по повести Мустая Карима «Отряд Таганок». Премьера уже прошла в московском Доме кино. Уфимские зрители смогли оценить киноленту сегодня – показ состоялся в кинотеатре «Родина». Режиссер Айнур Аскаров готовил картину к вековому юбилею народного поэта Башкортостана. Но выход в массовый прокат был остановлен  из-за пандемии.

– Мы же издалека приехали, из деревни Беркутово. – Нельзя. Карантин.

Этот кадр из фильма оказался пророческим. Съемки фильма «Отряд Таганок» начались в 2018 году. А в прошлом его должны были увидеть зрители. Но из-за пандемии пришлось на целый год отложить показ для широкой публики.

Наконец этот день настал. Актеров, скорее всего, не узнаете, тогда были детьми, а сейчас взрослые. Парни выше меня на голову. Я решил: хватит его держать, надо выпускать в прокат.

Айнур Аскаров, режиссёр-постановщик
Фото №1 - В Уфе прошёл закрытый показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

И действительно, актеры выросли, и у возмужавших ребят, сыгравших главные роли, сломались голоса. Например, задиристого Вазира пришлось озвучивать другому человеку. В Москве молодые актеры впервые. Но скоро они вернутся сюда – учиться профессиям, с которыми они определились после «Таганка».

Второй после этого фильм был «Гильза» и потом еще один. Думаю стать актером после 11 класса.

Ильдар Биккулов, исполнитель роли Габдуллы
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Собираюсь по стопам Айнура Аскарова – быть режиссёром.

Руслан Кадаев, исполнитель роли Айдара
Фото №2 - В Уфе прошёл закрытый показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

В аул Беркутный превратилась деревня Толпарово в Гафурийском районе. По сюжету фильма мальчишки хотят спасти озеро на вершине горы. Но прежде чем начать подъем, друзья решают выяснить, кто из них главный. Зрители отметили, что в киноленте каждый узнает себя.

Большое впечатление, целый большой мир открывается, добрый, сильный, Корни большие. Очень большая доброта. – Покажете внукам? – Конечно, покажу им обязательно.

Салават Щербаков, народный художник России

У картины уже порядка 10 международных наград – лучшим детским фильмом его признали на  кинофестивалях в Китайской республике и Бангладеше. В оригинале фильм снят на башкирском языке, но была создана полностью дублированная русскоязычная версия. Для  центра  Москвы показ регионального фильма – редкое событие.

После того, как я посмотрел фильм «Енмеш» и «Из Уфы с любовью», мы в своих кругах назвали Айнура башкирским Кустурицей: своеобразный киноязык, этнический колорит.

Дмитрий Якунин, директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России
Фото №3 - В Уфе прошёл закрытый показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

Сам Айнур Аскаров считает «Отряд «Таганок» своей лучшей работой. Главной задачей видел снять красивое кино, не искажая первоисточник – произведение Мустая Карима. На зрительских местах Дома кино более 600 человек, и это несмотря на ограничения.

Обращение к прозе величайшего человека и литератора, которого я безумно люблю – Мустая Карима – это огромное событие, и не только для Башкирии, но и для Москвы.

Александр Галибин, актёр, режиссёр, народный артист России

Уже завтра выйдет на большие экраны в 130 кинотеатрах. «Отряд Таганок» посмотрят не только в  Башкортостане, Татарстане, но и в соседних регионах России, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.

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