В Уфе прошёл закрытый показ фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима

С завтрашнего дня в широкий прокат выходит фильм по повести Мустая Карима «Отряд Таганок». Премьера уже прошла в московском Доме кино. Уфимские зрители смогли оценить киноленту сегодня – показ состоялся в кинотеатре «Родина». Режиссер Айнур Аскаров готовил картину к вековому юбилею народного поэта Башкортостана. Но выход в массовый прокат был остановлен из-за пандемии.
Этот кадр из фильма оказался пророческим. Съемки фильма «Отряд Таганок» начались в 2018 году. А в прошлом его должны были увидеть зрители. Но из-за пандемии пришлось на целый год отложить показ для широкой публики.
И действительно, актеры выросли, и у возмужавших ребят, сыгравших главные роли, сломались голоса. Например, задиристого Вазира пришлось озвучивать другому человеку. В Москве молодые актеры впервые. Но скоро они вернутся сюда – учиться профессиям, с которыми они определились после «Таганка».
В аул Беркутный превратилась деревня Толпарово в Гафурийском районе. По сюжету фильма мальчишки хотят спасти озеро на вершине горы. Но прежде чем начать подъем, друзья решают выяснить, кто из них главный. Зрители отметили, что в киноленте каждый узнает себя.
У картины уже порядка 10 международных наград – лучшим детским фильмом его признали на кинофестивалях в Китайской республике и Бангладеше. В оригинале фильм снят на башкирском языке, но была создана полностью дублированная русскоязычная версия. Для центра Москвы показ регионального фильма – редкое событие.
Сам Айнур Аскаров считает «Отряд «Таганок» своей лучшей работой. Главной задачей видел снять красивое кино, не искажая первоисточник – произведение Мустая Карима. На зрительских местах Дома кино более 600 человек, и это несмотря на ограничения.
Уже завтра выйдет на большие экраны в 130 кинотеатрах. «Отряд Таганок» посмотрят не только в Башкортостане, Татарстане, но и в соседних регионах России, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.