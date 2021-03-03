В Башкирии телеканал «Салям» проводит обучение для муниципального ТВ

Региональный телеканал «Салям» проводит обучение для муниципального ТВ. Организаторы подготовили насыщенную программу и разделили участников на три группы. В первой – руководители, во второй – операторы и режиссеры, а в третьей – корреспонденты и редакторы.

Всего обучение проходят представители  27 муниципальных телекомпаний республики. Мастер-классы проводят квалифицированные специалисты – сотрудники главного телеканала республики,  Агентства по печати и СМИ Башкортостана, а также эксперты ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты республики и агентства «Башинформ». Занятия пройдут в аудиториях  Института непрерывного профессионального образования  при БГПУ. А вот практиковаться в работе с суфлером наши коллеги будут в студии телеканала БСТ.

Фото №1 - В Башкирии телеканал «Салям» проводит обучение для муниципального ТВ

Напомним, два года назад телерадиокомпания «Башкортостан» запустила круглосуточный телевизионный канал «Салям». Это первый и пока единственный канал, в рамках которого у местных и муниципальных телестудий появилась реальная возможность вещать со своими программами в республиканском эфире в течение дня.  Партнерами «Саляма» стали 27  местных и муниципальных телекомпаний. Более 80 сотрудников сейчас проходят обучение. По окончании курсов повышения квалификации специалисты получат дипломы государственного образца.

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