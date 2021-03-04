В Уфе таксисты избили пассажира посреди дороги

В Уфе МВД проводит проверку по факту избиения пассажира таксистами. Инцидент произошел в Уфе на перекрёстке улиц Ленина и Коммунистическая. Мимо проезжающие очевидцы сняли драку на видео.

Водитель одного из такси вывел пассажира на дорогу и начал пинать его ногами. Затем к нему присоединился коллега. После разбирательства продолжились в отделении полиции. Как выяснили правоохранители, во время поездки нетрезвый пассажир ударил шофера и таксист высадил агрессивного клиента. Редакция новостей телеканала БСТ отправила запрос предполагаемому перевозчику, но пока официальные комментарии по произошедшему получить не удалось.

Фото №1 - В Уфе таксисты избили пассажира посреди дороги

Участников инцидента сотрудники полиции доставили в отдел полиции № 4. Таксист обратился в органы внутренних дел с заявлением о привлечении пассажира к ответственности, установленной законом за причинение телесных повреждений, а клиентка от каких-либо претензий на данный момент отказалась. Сейчас проводится проверка для выявления обстоятельств происшествия.

Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Башкорт йыры 2020