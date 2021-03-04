Башкирия получила более 75 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций

С 2019 мы ежегодно направляли 140 миллионов рублей на поддержку НКО республики, победителями которого в прошлом году стали 124 проекта. В 2021 году мы увеличили объем грантов еще на 30 миллионов рублей. Эта работа не осталась без внимания координационного комитета Фонда президентских грантов РФ.

Радий Хабиров, Глава Башкирии