Башкирия получила более 75 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций

Башкирия получила лучший результат в России по итогам заявочной кампании на гранты Президента РФ. Комиссия под председательством Сергея Кириенко выделила республике на поддержку некоммерческих организаций 75,85 млн рублей. Об этом на своей странице сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото №1 - Башкирия получила более 75 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций

Руководитель региона отметил, что это стало возможным благодаря работе Фонда содействия гражданскому обществу, реализующего гранты Главы Башкортостана.

С 2019 мы ежегодно направляли 140 миллионов рублей на поддержку НКО республики, победителями которого в прошлом году стали 124 проекта. В 2021 году мы увеличили объем грантов еще на 30 миллионов рублей. Эта работа не осталась без внимания координационного комитета Фонда президентских грантов РФ.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Уже во второй половине марта будет запущен еще один конкурс на поддержку социально ориентированных организаций Башкирии на 90 млн рублей.

Приглашаю НКО Башкортостана активнее участвовать в грантовых конкурсах. Мы будем и дальше поддерживать этих неравнодушных людей. Подать заявку можно через наш портал https://grant.bashkortostan.ru

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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