Башкирия получила более 75 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций

Башкирия получила лучший результат в России по итогам заявочной кампании на гранты Президента РФ. Комиссия под председательством Сергея Кириенко выделила республике на поддержку некоммерческих организаций 75,85 млн рублей. Об этом на своей странице сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что это стало возможным благодаря работе Фонда содействия гражданскому обществу, реализующего гранты Главы Башкортостана.
Уже во второй половине марта будет запущен еще один конкурс на поддержку социально ориентированных организаций Башкирии на 90 млн рублей.