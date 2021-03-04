В Уфе студентам-медикам рассказали о преимуществах работы в районных больницах

В Башкирском государственном медицинском университете прошла «Ярмарка профессий». Представители из Татышлинского района рассказали будущим врачам о преимуществах начала карьеры в районных больницах и поликлиниках.
Студенты получили информацию по вопросу жилья, выполнению государственных программ. Среди молодежи Татышлинского района есть желающие вернуться после 6 курса в родные пенаты.
Всего в Татышлинском районе 35 медучреждений. На сегодняшний день есть потребность в таких специалистах как офтальмолог, невролог, акушер-гинеколог, врачи общей практики и терапевты.