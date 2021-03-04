В Башкирии без света и воды остались около 5 тысяч человек

Накануне, 3 марта, в селе Иглино произошло отключение электричества. Около 5 тысяч человек остались без света и воды. Электроэнергия пропала из 1421 дома.
Как сообщает оперативный штаб района, инцидент произошёл из-за сгоревших разрядников на улице Тургенева. Частная сетевая компания оперативно выехала на указанное место.
Потребовалась замена разъединителя. Работы по восстановлению заняли около 4-5 часов. При этом из-за отсутствия электричества временно вышла из строя насосная станция, но водой жители села были обеспечены за счёт запаса в напорных резервуарах. ЧП усложнялось тем, что во многих домах стоят газовые котлы, которые обеспечивают теплом весь дом, но при это работают от электричества.
Подача электроэнергии возобновилась только во втором часу ночи 4 марта.