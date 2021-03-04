В Башкирии без света и воды остались около 5 тысяч человек

Накануне, 3 марта, в селе Иглино произошло отключение электричества . Около 5 тысяч человек остались без света и воды. Электроэнергия пропала из 1421 дома.

Потребовалась замена разъединителя. Работы по восстановлению заняли около 4-5 часов. При этом из-за отсутствия электричества временно вышла из строя насосная станция, но водой жители села были обеспечены за счёт запаса в напорных резервуарах. ЧП усложнялось тем, что во многих домах стоят газовые котлы, которые обеспечивают теплом весь дом, но при это работают от электричества.