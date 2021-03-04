В Уфе при столкновении двух автобусов пострадали 4 пассажира

Накануне, 3 марта, в Уфе зафиксирована авария с участием пассажирского транспорта. Инцидент произошёл по проспекту Октября на остановке «Спортивная».
По сообщениям пресс-службы ГИБДД РБ, 22-летний водитель автобуса №272 врезался в автобус №266 при подъезде к остановке. При этом в первом автобусе находилось три пассажира, а во втором – 12.
Помощь врачей понадобилась 15-летней девочке, 48-летней женщине, 29-летнему мужчине и 63-летней женщине из обоих автобусов.
Причиной инцидента могла стать несвоевременная уборка снега. Инспекторы ГИБДД составили акт из-за рыхлого снега на проезжей части.
Фото: ГИБДД РБ.