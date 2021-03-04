Бюджетная система Башкирии выдержала вызовы 2020 года – Андрей Назаров

Налог на доходы физлиц в консолидированный бюджет республики поступил в объеме 62 млрд рублей. Мы имеем рост на 4 млрд рублей к 2019 году или на 7%. Несмотря на все сложности и благодаря тем мерам, которые были приняты и на федеральном уровне, так и на уровне Республики Башкортостан, удалось сохранить оплату труда. И даже ее нарастить. Поэтому мы имеем такую хорошую динамику поступления НДФЛ.

Лира Игтисамова, министр финансов Республики Башкортостан