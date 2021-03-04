Бюджетная система Башкирии выдержала вызовы 2020 года – Андрей Назаров

Рекордные объемы финансовой помощи получил Башкортостан в прошлом году. Об этом на коллегии Минфина республики заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Он отметил, что транши увеличились в два раза.
В целом бюджетная система региона выдержала вызовы минувшего года, основными из которых стали последствия пандемии коронавируса и соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Существенно снизились собственные доходы бюджета республики. В наибольшей степени сократились поступления налога на прибыль – более чем на 30 млрд рублей.
Андрей Назаров назвал приоритетные направления в работе. Это обеспечение здоровья и активного долголетия жителей Башкортостана; функционирование Центра управления регионом; реализация региональных национальных проектов; создание условий комфортного проживания жителей. Министр финансов Лира Игтисамова отметила, что общий объем доходов консолидированного бюджета республики составил 261,5 миллиард рублей. Рост к предыдущему году на 9,2%.
Управляющий Нацбанком Башкортостана Марат Кашапов отметил, что сложности, связанные с пандемией, республика преодолела уверенно. Обеспечен рост кредитного портфеля за счет поддержки банками малого и среднего бизнеса, а также ипотечных клиентов. Также приняты меры для развития финансового сектора республики до 2024 года.