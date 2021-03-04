Бюджетная система Башкирии выдержала вызовы 2020 года – Андрей Назаров

Рекордные объемы финансовой помощи получил Башкортостан в прошлом году. Об этом на коллегии Минфина республики заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Он отметил, что транши увеличились в два раза.

В целом бюджетная система региона выдержала вызовы минувшего года, основными из которых стали последствия пандемии коронавируса и соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Существенно снизились собственные доходы бюджета республики. В наибольшей степени сократились поступления налога на прибыль – более чем на 30 млрд рублей.

Текущий год будет еще более напряженным, необходимо обеспечить первоочередное финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках национальных целей развития страны.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Андрей Назаров назвал приоритетные направления в работе. Это обеспечение здоровья и активного долголетия жителей Башкортостана; функционирование Центра управления регионом; реализация региональных национальных проектов; создание условий комфортного проживания жителей. Министр финансов Лира Игтисамова отметила, что общий объем доходов консолидированного бюджета республики составил 261,5 миллиард рублей. Рост к предыдущему году на 9,2%.

Фото №1 - Бюджетная система Башкирии выдержала вызовы 2020 года – Андрей Назаров

Налог на доходы физлиц в консолидированный бюджет республики поступил в объеме 62 млрд рублей. Мы имеем рост на 4 млрд рублей к 2019 году или на 7%. Несмотря на все сложности и благодаря тем мерам, которые были приняты и на федеральном уровне, так и на уровне Республики Башкортостан, удалось сохранить оплату труда. И даже ее нарастить. Поэтому мы имеем такую хорошую динамику поступления НДФЛ.

Лира Игтисамова, министр финансов Республики Башкортостан

Управляющий Нацбанком Башкортостана Марат Кашапов отметил, что сложности, связанные с пандемией, республика преодолела уверенно. Обеспечен рост кредитного портфеля за счет поддержки банками малого и среднего бизнеса, а также ипотечных клиентов. Также приняты меры для развития финансового сектора республики до 2024 года.

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Речь идет непосредственно о кредитных мерах поддержки, развитие жилищного кредитования, строительства, развитие других приоритетных отраслей развития экономики, малого и среднего предпринимательства, развитие платежной инфраструктуры. Особенно в районах, где недостаточно точек для населения.

Марат Кашапов, управляющий отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского ГУ Банка России
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