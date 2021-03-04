В Уфе обсудили перспективы механизма привлечения в республику иностранных работников

В связи с пандемией коронавируса в Башкортостане пересмотрели условия для трудоустройства мигрантов. Пересечение границы и получение разрешения на ту или иную деятельность обсудили в ходе встречи министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова и посол Таджикистана в России Саид Давлет Эмом.

Было отмечено, что спрос на труд мигрантов высок, особенно в сфере строительства и сельского хозяйства. Заявления на работу уже подали восемь тысяч жителей Узбекистана и 450 граждан Таджикистана. Если раньше приехать на заработки из ближнего зарубежья можно было по квоте, теперь этого документа недостаточно. По новому регламенту условия изменились и для работодателей.