Журнал «Учитель Башкортостана» отметил вековой юбилей

Из-за пандемии 100-летие в прошлом году пришлось перенести. В начале своего существования один из старейших журналов менял название. Сейчас в нем можно найти публикации, посвященные дошкольному, общему, дополнительному и профессиональному образованию.

С юбилеем коллектив поздравили руководители Агентства по печати, издательского дома «Башкортостан» и Всемирного курултая башкир. Журнал считается настольной книгой педагога в регионе. На сегодняшний день его тираж составляет свыше 10 тысяч экземпляров.