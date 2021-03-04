В Стерлитамаке подвели итоги конкурса «Образцовая башкирская семья»

В республике определили «Образцовую башкирскую семью». Итоги состязаний подвели в Стерлитамаке. В финал конкурса прошли 10 семей. Общий призовой фонд составил практически полмиллиона рублей. Кто забрал главный приз и как прошло празднование Етегэн – башкирского Дня любви и верности?

Каждая семья здесь как маленькая творческая группа. Поют, танцуют и играют на национальных инструментах не хуже профессионалов. За звание образцовой башкирской семьи в финале боролись десять претендентов. Каждые в оригинальной форме рассказали о себе в визитке. Например, супруги Ильясовы не только успевают воспитывать 11 детей, но ещё и делают украшения для своего дома и сада из подручных средств.

Как настоящие потомки Урал-батыра мужчины семьи Изянбаевых занимаются стрельбой из лука и скачут на конях. Но при этом супруги считают, участие в творческих конкурсах для развития детей необходимо.

В каждой номинации – свои победители. Творческое состязание проводилось в три этапа. Конкурсанты съехались со всей республики и двух регионов России. Обязательное требование к участникам – знание башкирского языка.

Организаторы не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют вывести конкурс на международный уровень. Расширят и призовые номинации.

Семья из Оренбургской области получила специальный приз. Супруги Сарбаевы помимо троих родных детей воспитывают еще 17 приемных. Конкурсанты, которые смогли выдержать все испытания и показать свои знания и умения, стали обладателями сертификатов по 100 тыс. рублей. Первые места в трех номинациях разделили семьи из Хайбуллинского и Уфимского районов, а также из Стерлитамака.