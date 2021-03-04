В Башкирии средняя зарплата за декабрь превысила 50 тысяч рублей

Специалисты Башстата подсчитали среднемесячную начисленную заработную плату в декабре 2020 года. В последний месяц прошедшего года она составила 50,6 тысяч рублей.

По сравнению с ноябрём зарплата стала больше на 32,2%. Её рост составил 12 тысяч рублей. Это связано с выплатами премии по итогам работы за год, единовременных выплат и вознаграждений.