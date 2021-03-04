В Башкирии задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве

В Башкирии задержаны двое подозреваемых в телефонном мошенничестве. Мужчины действовали по знакомой многим схеме: звонили пенсионерам, говорили, что их родственники попали в беду и просили деньги за помощь, которую якобы могли оказать.
Озвученные суммы варьировались от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Пенсионеры соглашались передать средства. Таким эпизодов, как установили полицейские, было как минимум 15.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела. При обысках у них нашли более сотни сим-карт, сотовые телефоны и интернет-оборудование. Как сообщили в МВД России, подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.