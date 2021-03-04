В Башкирии число зараженных коронавирусом превысило 29 тысяч человек

В Башкирии выявлено минимальное количество зараженных коронавирусом за сутки за последнее время. Согласно цифрам, опубликованным на сайте федерального оперативного штаба, диагноз был подтвержден еще у 134 человек.

Общее число инфицированных, по состоянию на 4 марта, перевалило за 29 тысяч и составляет на сегодняшний день 29 126 зараженных.

Отмечается, что 23 348 из них удалось побороть болезнь, они были выписаны с выздоровлением из больниц. данный показатель увеличился на 182 человека по сравнению с прошедшими 24 часами.