В России за сутки от коронавируса скончались 475 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За последние сутки вновь было выявлено более 11 тысяч зараженных.

За всё время пандемии в России зарегистрировано 4 290 135 человек с коронавирусом. За сутки этот показатель увеличился на 11 385 пациентов. При этом одновременно болеют 332 455 человек.