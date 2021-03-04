В России за сутки от коронавируса скончались 475 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За последние сутки вновь было выявлено более 11 тысяч зараженных.
За всё время пандемии в России зарегистрировано 4 290 135 человек с коронавирусом. За сутки этот показатель увеличился на 11 385 пациентов. При этом одновременно болеют 332 455 человек.
С выздоровлением было выписано 16 123 пациента (за всё время – 3 869 857). Смертью закончилось ещё 475 случаев заболевания. За всё время пандемии скончались 87 823 человека.