В Башкирии осудили мужчину, который столкнул знакомую с 9 этажа

32-летнего жителя Башкирии осудил Верховный суд республики по статьям «убийство» и «кража». Мужчина столкнул свою знакомую из окна на 9 этаже.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, инцидент произошёл ещё в июне 2019 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей знакомой, а потом просто вытолкнул её в окно. После убийства обвиняемый сбежал.