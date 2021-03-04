В Башкирии осудили мужчину, который столкнул знакомую с 9 этажа

32-летнего жителя Башкирии осудил Верховный суд республики по статьям «убийство» и «кража». Мужчина столкнул свою знакомую из окна на 9 этаже.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, инцидент произошёл ещё в июне 2019 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей знакомой, а потом просто вытолкнул её в окно. После убийства обвиняемый сбежал.
Расследование выяснило, что в мае прошлого года мужчина снял с банковской карты погибшей 21 тысячу рублей. В суде он пытался доказать, что женщина сама выпала из окна. Однако доводы прокуратуры оказались более убедительными, и мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.