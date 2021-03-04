«Торатау» может войти в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Фото №1 - «Торатау» может войти в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Геопарк «Торатау» может войти в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Об этом сообщил Радий Хабиров в социальных сетях. По его словам, уникальный памятник природы вошел в число кандидатов на включение в данный список. Решение будет известно уже в этом году.

Мы подали заявку по «Торатау» в ноябре 2020 года, она была в числе сотен других со всех стран мира. Среди всех заявок из России наша стала единственной, прошедшей предварительный отбор. Мы крайне признательны за поддержку и участие в продвижении нашего геопарка в международных инстанциях Министерству иностранных дел России и лично Сергею Викторовичу Лаврову.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Решение будут принимать международные эксперты, свой вердикт они огласят в конце 2021 года. 

Радий Хабиров отметил, что получение статуса позволит развить южные территории республики и раскрыть туристический потенциал Башкирии.

Наша задача – сделать республику местом притяжения международного туризма. Для нас это не только престиж в туристической индустрии, но и возможность развивать экономику.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, ранее статус геопарка получил «Янгантау». 

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