«Торатау» может войти в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
Геопарк «Торатау» может войти в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Об этом сообщил Радий Хабиров в социальных сетях. По его словам, уникальный памятник природы вошел в число кандидатов на включение в данный список. Решение будет известно уже в этом году.
Мы подали заявку по «Торатау» в ноябре 2020 года, она была в числе сотен других со всех стран мира. Среди всех заявок из России наша стала единственной, прошедшей предварительный отбор. Мы крайне признательны за поддержку и участие в продвижении нашего геопарка в международных инстанциях Министерству иностранных дел России и лично Сергею Викторовичу Лаврову.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Решение будут принимать международные эксперты, свой вердикт они огласят в конце 2021 года.
Радий Хабиров отметил, что получение статуса позволит развить южные территории республики и раскрыть туристический потенциал Башкирии.
Наша задача – сделать республику местом притяжения международного туризма. Для нас это не только престиж в туристической индустрии, но и возможность развивать экономику.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Напомним, ранее статус геопарка получил «Янгантау».