«Торатау» может войти в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Мы подали заявку по «Торатау» в ноябре 2020 года, она была в числе сотен других со всех стран мира. Среди всех заявок из России наша стала единственной, прошедшей предварительный отбор. Мы крайне признательны за поддержку и участие в продвижении нашего геопарка в международных инстанциях Министерству иностранных дел России и лично Сергею Викторовичу Лаврову.

Радий Хабиров, глава Башкирии