В Минземимущества Башкирии подвели итоги работы за 2020 год

Казна республики в прошлом году получила более 12 миллиардов рублей прибыли от использования и продажи имущества. При этом более половины суммы приходится на консолидированный бюджет муниципалитетов. Об этом сообщила министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская в ходе расширенного заседания ведомства.

Несмотря на непростую обстановку в связи с пандемией, большую часть поставленных задач удалось выполнить. Среди них – предоставление земельных участков льготным категориям граждан, вручение сертификатов на улучшение жилищных условий нуждающимся, внесение изменений о границе республики в ЕГРН и передача полномочий по неразграниченным землям. Несмотря на то, что последняя инициатива вызвала общественный резонанс, по мнению министра, она будет иметь положительный результат.