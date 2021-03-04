В Башкирии 3-летнему мальчику необходима операция за 4 млн рублей

Семья 3-летнего Эдуарда Тимошенко столкнулась с серьёзной проблемой. Малышу поставили страшный диагноз, который перевернул спокойную жизнь семьи с ног на голову.

Как рассказывает Екатерина, мама маленького Эдуарда, сначала никто не подозревал о проблемах со здоровьем. Беременность прошла без осложнений, маму с новорожденным быстро выписали. Мальчик развивался совершенно нормально, но в положенные сроки Эдик не смог пойти. Врачи сообщили, что стоит подождать до 1,5 лет, а пока делать массаж, купить ходунки.

Однако состояние малыша не улучшалось, а в 1,9 семья услышала страшный диагноз – «парапарез нижних конечностей».

В возрасте 2 лет нас положили на дообследование в неврологическое отделение гдкб 17 и поставили диагноз G80.1 Спастическая диплегия. GMFCS-2. Началась совсем другая жизнь: я уже глубоко беременная, муж сутками работал, чтобы обеспечить сыну реабилитацию; реки слёз: моих от безысходности, и сына - от стресса и занятий. Екатерина, мама Эдуарда

С каждым днём состояние Эдуарда ухудшается.

Сейчас он не ходит сам, не бегает, не прыгает, ограничена амплитуда движений, развился вальгус 3 степени (4-ая самая тяжёлая), рекурвация левого колена, из-за асимметрии тонуса мышц сын хромает, когда ходит за ручку, Спина согнута в бок, а это прямая дорога к сколиозу. Екатерина, мама Эдуарда

В России врачи лишь разводят руками и отправляют на курсы лечебно-физической культуры. Однако помочь Эдику ещё можно – в клинике Children’s Hispital St. Louis. проводится операция СДР, которая может помочь малышу встать на ноги.

Но стоимость операции, проживание в другой стране – непосильная финансовая нагрузка для скромной семьи. С просьбой о помощи родители Эдика обратились к жителям Башкирии, ведь на операцию требуется не менее 4 млн рублей.