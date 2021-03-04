В Башкирии 3-летнему мальчику необходима операция за 4 млн рублей

Семья 3-летнего Эдуарда Тимошенко столкнулась с серьёзной проблемой. Малышу поставили страшный диагноз, который перевернул спокойную жизнь семьи с ног на голову.
Как рассказывает Екатерина, мама маленького Эдуарда, сначала никто не подозревал о проблемах со здоровьем. Беременность прошла без осложнений, маму с новорожденным быстро выписали. Мальчик развивался совершенно нормально, но в положенные сроки Эдик не смог пойти. Врачи сообщили, что стоит подождать до 1,5 лет, а пока делать массаж, купить ходунки.
Однако состояние малыша не улучшалось, а в 1,9 семья услышала страшный диагноз – «парапарез нижних конечностей».
С каждым днём состояние Эдуарда ухудшается.
В России врачи лишь разводят руками и отправляют на курсы лечебно-физической культуры. Однако помочь Эдику ещё можно – в клинике Children’s Hispital St. Louis. проводится операция СДР, которая может помочь малышу встать на ноги.
Но стоимость операции, проживание в другой стране – непосильная финансовая нагрузка для скромной семьи. С просьбой о помощи родители Эдика обратились к жителям Башкирии, ведь на операцию требуется не менее 4 млн рублей.