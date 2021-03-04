«Пошли трещины»: жители Уфы жалуются на перепланировку в доме

Затеяли спорную перепланировку. Жители дома по улице Интернациональной в Уфе опасаются последствий работ, которые производятся на первом этаже жилого здания. По их словам, из-за демонтажа стен в помещении будущего магазина в квартирах появились трещины.
Перестройка на первом этаже дома №15 по улице Интернациональной стала настоящей проблемой для жильцов верхних этажей. Если с большегрузом, заехавшим на тротуар и клумбы, люди еще могут как-то смириться, то шум отбойного молотка не дает спокойно жить. Но и это не главная беда, а последствия перепланировки коммерческого помещения.
Помещение, в котором когда-то располагалась медицинская клиника, хотят переоборудовать под магазин одной из крупной торговой сети. На запрос жильцов предоставить какие-либо документы, подтверждающие безопасность перепланировки, собственник коммерческой недвижимости никак не отреагировал.
Трещины в стене, на потолке и даже на несущих балках. Так выглядит квартира одного из жильцов, проживающего прямо над будущим магазином. Управляющая компания, с которой собственник коммерческой недвижимости тоже не идет на контакт, установил в подъездах контрольные маяки.
Не только внутри, но уже и снаружи здания началась реконструкция. Увидев камеру, рабочие спешно начали покидать свои места, а позже и вовсе закрылись на ключ.
Встречаться с нами хозяйка коммерческого помещения не захотела, сославшись на здоровье. Но по телефону женщина обозначила свою позицию.
Документы на узаконение перепланировки в соответствующие органы поданы, утверждает собственник, как и на изменение внешнего вида фасада будущего магазина. Таким образом, на руках разрешения еще нет, а к работам уже приступили. Жильцы дома уже обратились в прокуратуру. Жалобу перенаправили в Госкомитет республики по жилстройнадзору.
Ведомство должно дать окончательный ответ, насколько законна и безопасна эта перепланировка. В случае выявления нарушений собственнику выдадут предписание и его могут оштрафовать за самовольное переустройство нежилых помещений.