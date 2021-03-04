«Пошли трещины»: жители Уфы жалуются на перепланировку в доме

Затеяли спорную перепланировку. Жители дома по улице Интернациональной в Уфе опасаются последствий работ, которые производятся на первом этаже жилого здания. По их словам, из-за демонтажа стен в помещении будущего магазина в квартирах появились трещины.

Перестройка на первом этаже дома №15 по улице Интернациональной стала настоящей проблемой для жильцов верхних этажей. Если с большегрузом, заехавшим на тротуар и клумбы, люди еще могут как-то смириться, то шум отбойного молотка не дает спокойно жить. Но и это не главная беда, а последствия перепланировки коммерческого помещения.

Мы им говорим, что в результате сноса даже не несущих конструкций уже пошли трещины. Они отвечают: вы докажите сначала, что эти трещины от наших действий. Людмила Грошева, жительница дома № 15 по ул. Интернациональной

Помещение, в котором когда-то располагалась медицинская клиника, хотят переоборудовать под магазин одной из крупной торговой сети. На запрос жильцов предоставить какие-либо документы, подтверждающие безопасность перепланировки, собственник коммерческой недвижимости никак не отреагировал.

Разрешающих документов у них нет на перестройку, на перепланировку. Уже задели наружные фасады, внутри все было разгромлено. В результате их работ пострадали квартиры, которые живут над ними на втором этаже. Альбина Валиева, председатель совета многоквартирного дома № 15 по ул. Интернациональной

Трещины в стене, на потолке и даже на несущих балках. Так выглядит квартира одного из жильцов, проживающего прямо над будущим магазином. Управляющая компания, с которой собственник коммерческой недвижимости тоже не идет на контакт, установил в подъездах контрольные маяки.

Работы как продолжались, так и продолжаются на сегодняшний день. Полностью игнорируют все наши требования, претензии. Продолжают незаконный снос конструкций, внутренних перегородок. Ни одного подтверждающего документа на сегодняшний день не предоставлено. Рустам Шайхутдинов, директор управляющей компании

Не только внутри, но уже и снаружи здания началась реконструкция. Увидев камеру, рабочие спешно начали покидать свои места, а позже и вовсе закрылись на ключ.

Встречаться с нами хозяйка коммерческого помещения не захотела, сославшись на здоровье. Но по телефону женщина обозначила свою позицию.

Там просто снесли не несущие, почему-то подняли вот этот шум, непонятно кто в этом заинтересован. Противозаконного тут ничего не делается. Наталья Щедрова, собственник помещения в доме №15 по ул. Интернациональной

Документы на узаконение перепланировки в соответствующие органы поданы, утверждает собственник, как и на изменение внешнего вида фасада будущего магазина. Таким образом, на руках разрешения еще нет, а к работам уже приступили. Жильцы дома уже обратились в прокуратуру. Жалобу перенаправили в Госкомитет республики по жилстройнадзору.

Государственным комитетом направлены запросы в уполномоченные органы для истребовании информации как о самом помещении, так и о собственнике помещения. После того, как в Госкомитет придут ответы на запросы, будет рассмотрена возможность по назначению выездной внеплановой проверки по данному вопросу. Владимир Леонтьев, начальник отдела Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору