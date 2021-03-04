В Башкирии продолжается проверка пассажирских перевозок

3 марта в Башкирии стартовала проверка пассажирских автобусов. Провести профилактические рейды поручил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии продолжается проверка пассажирских перевозок

Только за первые два дня на трёх перевозчиков были составлены дела об административном правонарушении. Частные перевозчики допустили нарушения при применении контрольно-кассовых аппаратов при оплате проезда безналичным расчётом.  

В мероприятиях принимают участие сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, Управления федеральной налоговой службы, ГИБДД МВД по РБ и Межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

В связи с участившимися жалобами жителей Башкирии на перевозчиков было принято решение проверит то, как в автобусах соблюдается законодательство о применении контрольно-кассовой техники.

В первую очередь 54 ФЗ направлен на защиту прав потребителей. Если что в движении случится, с чем человек должен идти защищать свои права. Естественно, должен быть документ, на основании которого он получал услугу.

Илья Панкевич, главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок межрайонной федеральной налоговой службы №40 по РБ 

Было проверено около 20 транспортных средств. Были проведены профилактические беседы, а также водителям напомнили о санкциях, которые грозят нарушителям требований законодательства о применении ККТ. Статья 14.5 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа - на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Хочется отметить, что рейдовые мероприятия уже дали свой положительный эффект – перевозчики общественного транспорта стали активнее применять контрольно-кассовую технику при расчетах с пассажирами. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ готово рассмотреть обращения граждан по фактам нарушения требований законодательства о применении ККТ, для того, чтобы в последующем их передать в налоговые органы. Обращения можно отправлять черезэлектронную приемную.

Фото: pravitelstvorb.ru

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