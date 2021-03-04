В Башкирии продолжается проверка пассажирских перевозок

Было проверено около 20 транспортных средств. Были проведены профилактические беседы, а также водителям напомнили о санкциях, которые грозят нарушителям требований законодательства о применении ККТ. Статья 14.5 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа - на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.