В Башкирии продолжается проверка пассажирских перевозок

3 марта в Башкирии стартовала проверка пассажирских автобусов. Провести профилактические рейды поручил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Только за первые два дня на трёх перевозчиков были составлены дела об административном правонарушении. Частные перевозчики допустили нарушения при применении контрольно-кассовых аппаратов при оплате проезда безналичным расчётом.
В мероприятиях принимают участие сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, Управления федеральной налоговой службы, ГИБДД МВД по РБ и Межрегионального управления государственного автодорожного надзора.
В связи с участившимися жалобами жителей Башкирии на перевозчиков было принято решение проверит то, как в автобусах соблюдается законодательство о применении контрольно-кассовой техники.
Было проверено около 20 транспортных средств. Были проведены профилактические беседы, а также водителям напомнили о санкциях, которые грозят нарушителям требований законодательства о применении ККТ. Статья 14.5 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа - на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Хочется отметить, что рейдовые мероприятия уже дали свой положительный эффект – перевозчики общественного транспорта стали активнее применять контрольно-кассовую технику при расчетах с пассажирами. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ готово рассмотреть обращения граждан по фактам нарушения требований законодательства о применении ККТ, для того, чтобы в последующем их передать в налоговые органы. Обращения можно отправлять черезэлектронную приемную.
Фото: pravitelstvorb.ru