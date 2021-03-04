В популярном шоу на Первом канале рассказали историю 9-летнего детдомовца из Уфы

История девятилетнего Никиты из Уфы прогремела на всю Россию в начале этого года, когда он стал героем передачи «Пусть говорят». О мальчике рассказал уфимский пенсионер, который признался, что самым заветным его желанием является мечта о новой хорошей семье для ребенка.

Мальчик попал в детдом, когда его забрали у матери. Та была осуждена за организацию наркопритона. Биологический отец Никиты никак не объявлялся и не участвовал в судьбе ребенка. До этого момента, говорит, что не знал ничего о сыне до выпуска шоу.

После эфира желающих усыновить Никиту стало очень много. По словам ведущего шоу Дмитрия Борисова, в редакцию шел нескончаемый поток писем. Объявились сразу и родные Никиты - мама и папа. Они намерены вернуть ребенка себе.