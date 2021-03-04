В Стерлитамаке система «Инцидент» помогла решить проблему с большегрузами

Это обращение мы направили в администрацию города Стерлитамака, они оперативно отреагировали. Первое, что они сделали, связались с руководителем этого распределительного центра, а те в свою очередь пообещали договориться с поставщиками, чтобы они приезжали по определённому графику и не создавали пробку на дороге.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях