В Стерлитамаке система «Инцидент» помогла решить проблему с большегрузами

Большегрузные машины
оккупировали обочины сразу с двух
сторон. Автомобилисты жалуются на участок трассы Стерлитамак – Красноусольский.
Большую часть дороги здесь заняли фуры в ожидании разгрузки.
На
дороге они так-то аккуратные парни. Но иногда бывает, что их очень много
соберётся здесь и частично перекрывают дорогу. Особенно когда метель или буран.Иван Алексеев
К тому же большегрузные
автомобили могут помешать проезду спецтранспорта. Порой, чтобы просто объехать
фуру, автовладельцам нужно перестраиваться на встречную полосу, а это создаёт
аварийную ситуацию. Вот и Сергею приходится проезжать этот участок дороги за
день дважды. Мужчина работает в Стерлитамаке, а вот проживает в селе Новый Краснояр.
Фуры
заставляют проезжую часть, оставляют здесь машины. Это затрудняет очистку
снега, а во-вторых, сужает проезжую часть. Также водители могут хаотично
выходить на проезжую часть из машин, и приходится оттормаживаться, чтобы не
наехать. Ведь когда он выходит из автомобиля, он становится пешеходом, и
ответственность будет лежать уже на водителе легкового автомобиля.Сергей Романов
Местные жители считают
это небезопасным и незаконным. Ведь для этого транспорта должны быть отведены
специальные парковки. В поисках решения проблемы люди написали жалобу главе
республики в социальных сетях.
Это
обращение мы направили в администрацию города Стерлитамака, они оперативно
отреагировали. Первое, что они сделали, связались с руководителем этого
распределительного центра, а те в свою очередь пообещали договориться с
поставщиками, чтобы они приезжали по определённому графику и не создавали
пробку на дороге.Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях
Также по обеим сторонам
проблемного участка установили знак «Остановка запрещена». Стоит отметить, что
штраф за нарушение составляет 1500 рублей. Но многим лучше нарушать правила.
На
сегодняшний день, видимо, ещё не все водители увидели, что здесь стоит знак, но
потихонечку мы видим, что машины разъезжаются. Для этой цели мы также
обратились в ГИБДД, чтобы со своей стороны они также контролировали соблюдение
дорожных знаков.Ильдар Усманов, начальник отдела промышленности, транспорта и связей администрации г. Стерлитамака
Но большегрузные
автомобили не катаются просто так туда-сюда, они везут в город то, что
потребляют люди. И если очистить от них дороги, то сразу же опустеют
и полки магазинов.
Ну,
во-первых, и знак-то я не видел, он, наверно, заслонён был, а во-вторых, куда
деваться? Вот я приехал, я работаю, а не потому, что мне сюда хочется. Я ж не
отдыхать приехал, а приехал по работе с грузом. И куда мне вот деваться? Володя Осипов, водитель фуры
Вот
я в Екатеринбург приезжаю, на этот же «Магнит», и меня туда сразу запускают и
оформляют. Хоть я вовремя или раньше приехал. У них на стоянке стою, прямо на
их территории. Там и столовая есть, всё организовано нормально.Александр Абрамов, водитель фуры
Построить стоянки для
большегрузных автомобилей можно, но для этого необходима инициатива
руководителей самого логистического центра.
Есть
постановление 1300 Российской Федерации: места под парковку предоставляются без
публичных слушаний и без конкурсов. Здесь можно было бы компании инициировать
этот вопрос, чтобы взять территорию и обустроить её под парковку. И думаю, что
таких вопросов с нахождением большегрузного автотранспорта вдоль дороги уже бы
не возникало.Альбина Кинзябулатова, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Стерлитамака
Пока администрация
города смогла решить лишь проблему местных жителей. А водителям фур остаётся
надеяться, что руководство логистического центра учтёт их просьбы и оборудует
специализированную стоянку, чтобы окончательно избавить людей от наболевшей
проблемы.