Дело юного борца из Башкирии, впавшего в кому, передали следователям

Напомним, 13-летний Ефим Москвин, который впал в кому во время соревнований по борьбе в Бакалах, до сих пор не пришел в себя.Подростка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Сегодня ребёнку сделали МРТ головного мозга.