Дело юного борца из Башкирии, впавшего в кому, передали следователям

Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 13-летнего Ефима Москвина передано в Следственное управление. Дальнейшее расследование будет проводить Туймазинский Следком. В прокуратуре же отмечают, что выявили нарушения по обеспечению безопасности во время проведения турнира.
Напомним, 13-летний Ефим Москвин, который впал в кому во время соревнований по борьбе в Бакалах, до сих пор не пришел в себя.Подростка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Сегодня ребёнку сделали МРТ головного мозга.