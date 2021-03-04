Дело юного борца из Башкирии, впавшего в кому, передали следователям

Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 13-летнего Ефима Москвина передано в Следственное управление. Дальнейшее расследование будет проводить Туймазинский Следком. В прокуратуре же отмечают, что выявили нарушения по обеспечению безопасности во время проведения турнира.

Напомним, 13-летний Ефим Москвин, который впал в кому во время соревнований по борьбе в Бакалах, до сих пор не пришел в себя.Подростка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Сегодня ребёнку сделали МРТ головного мозга.

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Сегодня я подписала согласие на обследование МРТ. Так как он нетранспортабельный, врачи постоянно напоминают, что любое движение, даже перекладывание с кушетки на кушетку – это очередной риск. Провели МРТ, готовят описание, ждем. Состояние пока остается таким же тяжелым.

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