В Башкирии семьи с детьми могут остаться на улице из-за задержек выплат за первенца

В Башкортостане семьи с маленькими детьми рискуют остаться на улице. Это те родители, которые участвовали в программе по получению 300 тысяч за первенца. Проект действовал в республике до 2019 года. Однако многие до сих пор не получили деньги. Викторовы забрали свидетельство о предоставлении единовременной социальной выплаты несколько месяцев назад. Документы приложили при покупке жилья для оплаты части стоимости. Продавец средства так и не получил и сейчас грозит выселить семью.

Выплата, которая частично должна была покрыть стоимость дома, на счёт продавца не поступает с прошлого года. Жильё семья Викторовых приобрела осенью. Заключили договор, в документе указали номер свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты.

Продавец требует денег. А деньги откуда я возьму? Это государственная программа. Продавец хочет расторгнуть договор. Получается, он ушёл в минус. Карина Викторова

Свидетельство на социальную выплату за рождение первенца Викторовы получили в июне прошлого года. В сентябре подали заявление. Оплату приостанавливали, не хватало документов. И вот наконец в декабре обращение зарегистрировали.

Сначала сказали конец декабря, ждите, финансирование будет. Прошли праздники новогодние, я после новогодних праздников позвонила, мне сказали, ждите, конец января, финансирования нет. Потом я позвонила в конце января, они сказали, ждите. Теперь сказали конец марта, финансирования нет, ждите. Карина Викторова

И в такой ситуации семьи по всей республике. История у всех как под копирку: купили жильё в конце года, сдали документы и теперь боятся остаться ни с чем.

В управлении по реализации жилищных программ объясняют: если полный пакет документов от семей они получают в декабре, с большой вероятностью деньги не успевают перечислить в тот же год. В данном случае средства не реализовали и они были отозваны. Сейчас соцслужба ждёт, когда деньги поступят на их счёт.

Так устроено наше законодательство: по истечении года неиспользованная часть возвращается в бюджет. Чтобы их вновь вернуть, нужно обосновать, что занимает на практике 1,5-2 месяца. Ильмир Кудакаев, заместитель начальника управления по реализации жилищных программ Республики Башкортостан