В Башкирии семьи с детьми могут остаться на улице из-за задержек выплат за первенца

В Башкортостане семьи с маленькими детьми рискуют остаться на улице. Это те родители, которые участвовали в программе по получению 300 тысяч за первенца. Проект действовал в республике до 2019 года. Однако многие до сих пор не получили деньги. Викторовы забрали свидетельство о предоставлении единовременной социальной выплаты несколько месяцев назад. Документы приложили при покупке жилья для оплаты части стоимости. Продавец средства так и не получил и сейчас грозит выселить семью.
Выплата, которая частично должна была покрыть стоимость дома, на счёт продавца не поступает с прошлого года. Жильё семья Викторовых приобрела осенью. Заключили договор, в документе указали номер свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты.
Свидетельство на социальную выплату за рождение первенца Викторовы получили в июне прошлого года. В сентябре подали заявление. Оплату приостанавливали, не хватало документов. И вот наконец в декабре обращение зарегистрировали.
И в такой ситуации семьи по всей республике. История у всех как под копирку: купили жильё в конце года, сдали документы и теперь боятся остаться ни с чем.
В управлении по реализации жилищных программ объясняют: если полный пакет документов от семей они получают в декабре, с большой вероятностью деньги не успевают перечислить в тот же год. В данном случае средства не реализовали и они были отозваны. Сейчас соцслужба ждёт, когда деньги поступят на их счёт.
В этом году планируют реализовать 50 миллионов рублей. Это сумма по тем заявлениям, где были вынесены положительные решения. Но есть ещё те, кто в программу, которая действовала до 2019 года, попали, но не подтвердили своё право на получение свидетельства. По словам специалистов, тормозит процесс бюрократия. Сын Викторовых Максим вряд ли понимает, что может остаться без крыши, но новый дом уже начал строить, пусть и пока ещё игрушечный.