В Башкирии семьи с детьми могут остаться на улице из-за задержек выплат за первенца

В Башкортостане семьи с маленькими детьми рискуют остаться на улице. Это те родители, которые участвовали в программе по получению 300 тысяч за первенца. Проект действовал в республике до 2019 года. Однако многие до сих пор не получили деньги. Викторовы забрали свидетельство о предоставлении единовременной социальной выплаты несколько месяцев назад. Документы приложили при покупке жилья для оплаты части стоимости. Продавец средства так и не получил и сейчас грозит выселить семью.

Выплата, которая частично должна была покрыть стоимость дома, на счёт продавца не поступает с прошлого года. Жильё семья Викторовых приобрела осенью. Заключили договор, в документе указали номер свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты.

Продавец требует денег. А деньги откуда я возьму? Это государственная программа. Продавец хочет расторгнуть договор. Получается, он ушёл в минус.

Карина Викторова
Фото №1 - В Башкирии семьи с детьми могут остаться на улице из-за задержек выплат за первенца

Свидетельство на социальную выплату за рождение первенца Викторовы получили в июне прошлого года. В сентябре подали заявление. Оплату приостанавливали, не хватало документов. И вот наконец в декабре обращение зарегистрировали.

Сначала сказали конец декабря, ждите, финансирование будет. Прошли праздники новогодние, я после новогодних праздников позвонила, мне сказали, ждите, конец января, финансирования нет. Потом я позвонила в конце января, они сказали, ждите. Теперь сказали конец марта, финансирования нет, ждите.

Карина Викторова

И в такой ситуации семьи по всей республике. История у всех как под копирку: купили жильё в конце года, сдали документы и теперь боятся остаться ни с чем.

Уфимская волна
Фото №2 - В Башкирии семьи с детьми могут остаться на улице из-за задержек выплат за первенца

В управлении по реализации жилищных программ объясняют: если полный пакет документов от семей они получают в декабре, с большой вероятностью деньги не успевают перечислить в тот же год. В данном случае средства не реализовали и они были отозваны. Сейчас соцслужба ждёт, когда деньги поступят на их счёт.

Так устроено наше законодательство: по истечении года неиспользованная часть возвращается в бюджет. Чтобы их вновь вернуть, нужно обосновать, что занимает на практике 1,5-2 месяца.

Ильмир Кудакаев, заместитель начальника управления по реализации жилищных программ Республики Башкортостан

В этом году планируют реализовать 50 миллионов рублей. Это сумма по тем заявлениям, где были вынесены положительные решения. Но есть ещё те, кто в программу, которая действовала до 2019 года, попали, но не подтвердили своё право на получение свидетельства. По словам специалистов, тормозит процесс бюрократия. Сын Викторовых Максим вряд ли понимает, что может остаться без крыши, но новый дом уже начал строить, пусть и пока ещё игрушечный.

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Уфимская волна