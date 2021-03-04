В Уфе владельцев киоска поймали на торговле суррогатным алкоголем

В Уфе активисты обнаружили торговую точку с суррогатом. Киоск нарушил правила продажи алкоголя, а уже внутри полиция обнаружила водку в пластиковых полулитровых бутылках, почти 60 фанфуриков, а также контрафактные сигареты без акцизных марок.

Продавец беспокоится и просит скрыть алкоголь. Не подозревая, что прятаться уже не имеет смысла. На витринах ни намёка на наличие алкоголя. Оно и не удивительно: на остановках продажа запрещена. Активисты проекта «Безопасная республика» уверены: это не самое главное нарушение. По их информации, киоск торгует суррогатом. Через пару минут возвращаемся уже в сопровождении полиции.

Отработать это возражение у продавца не получается. Вместе с правоохранителями заходим внутрь. И первое, что видят активисты, подозрительные пачки сигарет.

– Что это за пачки? Они без акцизных марок. – Я их не продаю, просто стоят.

Просто, видимо, стоят и эти коробки. Внутри, как называют их в народе, фанфурики. Содержание – 95 процентов спирта. После принятия такого зелья можно не только потерять зрение, но и жизнь.

– Туалета, воды нет, обрабатываем руки спиртом.

Чтобы убедить активистов и полицию, женщина даже спешит продемонстрировать, как именно используют фанфурики в личных целях. И это еще не все секреты торговой точки. Под спицами и вязанием спряталась коробка предположительно с суррогатным алкоголем. А вот для чего здесь находится эти жидкости, продавец объяснить не смогла. Даже не знала, что там внутри, говорит женщина. Но заверяет: точно не продала ни бутылки. Вот только открыть тетрадь с записями о продажах почему-то сразу отказалась. Такой героизм, говорят активисты, часто бывает не оправдан.

В таких точках часто продавцы получают штраф до 30 тысяч и уходят с работы. А владельцы еще на них дополнительно навешивают недостачу. То есть сотрудник может вообще не получить заработную плату. Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия»