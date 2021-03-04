В Уфе владельцев киоска поймали на торговле суррогатным алкоголем

В Уфе активисты обнаружили торговую точку с суррогатом. Киоск нарушил правила продажи алкоголя, а уже внутри полиция обнаружила водку в пластиковых полулитровых бутылках, почти 60 фанфуриков, а также контрафактные сигареты без акцизных марок.
Продавец беспокоится и просит скрыть алкоголь. Не подозревая, что прятаться уже не имеет смысла. На витринах ни намёка на наличие алкоголя. Оно и не удивительно: на остановках продажа запрещена. Активисты проекта «Безопасная республика» уверены: это не самое главное нарушение. По их информации, киоск торгует суррогатом. Через пару минут возвращаемся уже в сопровождении полиции.
Отработать это возражение у продавца не получается. Вместе с правоохранителями заходим внутрь. И первое, что видят активисты, подозрительные пачки сигарет.
Просто, видимо, стоят и эти коробки. Внутри, как называют их в народе, фанфурики. Содержание – 95 процентов спирта. После принятия такого зелья можно не только потерять зрение, но и жизнь.
Чтобы убедить активистов и полицию, женщина даже спешит продемонстрировать, как именно используют фанфурики в личных целях. И это еще не все секреты торговой точки. Под спицами и вязанием спряталась коробка предположительно с суррогатным алкоголем. А вот для чего здесь находится эти жидкости, продавец объяснить не смогла. Даже не знала, что там внутри, говорит женщина. Но заверяет: точно не продала ни бутылки. Вот только открыть тетрадь с записями о продажах почему-то сразу отказалась. Такой героизм, говорят активисты, часто бывает не оправдан.
Весь алкоголь сотрудники полиции описали и конфисковали. Часто о точках торговли суррогатом активисты узнают от информаторов. За такое сообщение можно получить премию 2 тысячи рублей. А за информацию о производстве нелегального алкоголя – 50 тысяч. И возможно, кому-то вы сможете спасти жизнь.