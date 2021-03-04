В Уфе состоялся торжественный концерт в честь Международного женского дня

Порядка 400 представительниц прекрасной половины человечества собрались в Конгресс-холле, где их чествовал лично глава республики. Радий Хабиров поздравил гостей с предстоящим праздником, а также выразил восхищение их профессионализмом и талантами, отметив особо отличившихся.
Сегодня они самые дорогие гости, а потому и прием соответствующий. Впрочем, некоторые женщины все же скромно обходят красную ковровую дорожку, чтобы лишний раз не наследить. Ну а другие не скрывают восхищения. Ведь не каждый день для них устраивается такой прием.
Главное место притяжения – фотозона, мимо которой не может пройти ни одна из гостья, чтобы не сфотографироваться с только что подаренным букетом цветов. Ветераны труда, многодетные матери, представительницы образовательных учреждений, организаций здравоохранения, культуры, промышленных предприятий, сельского хозяйства и не только. Всего около 400 приглашенных женщин. Те, кто даже в непростых условиях пандемии продолжал делать свою работу, порой проявляя мужество, но не теряя при этом женственности и продолжая делиться своим душевным теплом.
В числе приглашенных многодетная мама Майя Ишметова, которая, будучи в декрете, с началом пандемии стала волонтером центра «Наша забота». В общей сложности женщина посетила свыше 150 нуждающихся.
А вот председатель Гильдии экскурсоводов увлеченно рассказывает, как в новых реалиях приходилось организовывать туристические маршруты, чтобы с одной стороны не нарушать эпидемиологических требований, и при этом сохранить работу.
Заслуги представительниц слабого пола на торжественном приеме отметил глава республики. Радий Хабиров выразил восхищение профессионализмом и талантами присутствующих. А также отдельно поблагодарил многодетных мам, свыше четырехсот из которых в прошлом году были награждены медалью «Материнская слава».
Все они наравне с мужчинами вносят весомый вклад в развитие многих сфер жизни республики, параллельно успевая справляться с домашними делами. И все же самое главное, что делает любая женщина, – хранит уют, тепло и семейное благополучие.