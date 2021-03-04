В Уфе состоялся торжественный концерт в честь Международного женского дня

Порядка 400 представительниц прекрасной половины человечества собрались в Конгресс-холле, где их чествовал лично глава республики. Радий Хабиров поздравил гостей с предстоящим праздником, а также выразил восхищение их профессионализмом и талантами, отметив особо отличившихся.

Сегодня они самые дорогие гости, а потому и прием соответствующий. Впрочем, некоторые женщины все же скромно обходят красную ковровую дорожку, чтобы лишний раз не наследить. Ну а другие не скрывают восхищения. Ведь не каждый день для них устраивается такой прием.

Ой, никогда я по такому прекрасному коридору из молодых красивых мужчин не ходила – это здорово. Ощущаю себя принцессой. Ольга Мусина, директор Театра юного зрителя

Главное место притяжения – фотозона, мимо которой не может пройти ни одна из гостья, чтобы не сфотографироваться с только что подаренным букетом цветов. Ветераны труда, многодетные матери, представительницы образовательных учреждений, организаций здравоохранения, культуры, промышленных предприятий, сельского хозяйства и не только. Всего около 400 приглашенных женщин. Те, кто даже в непростых условиях пандемии продолжал делать свою работу, порой проявляя мужество, но не теряя при этом женственности и продолжая делиться своим душевным теплом.

В числе приглашенных многодетная мама Майя Ишметова, которая, будучи в декрете, с началом пандемии стала волонтером центра «Наша забота». В общей сложности женщина посетила свыше 150 нуждающихся.

Как никто я знаю, как это тяжело – остаться один на один с бедой, когда ты не можешь выйти из дома. У меня была возможность выехать, помочь отвезти продукты, купить лекарства. И я с удовольствием помогала. Майя Ишметова, волонтер

А вот председатель Гильдии экскурсоводов увлеченно рассказывает, как в новых реалиях приходилось организовывать туристические маршруты, чтобы с одной стороны не нарушать эпидемиологических требований, и при этом сохранить работу.

В основном на улице, с небольшим количеством, это все сказывается. Но мы нашли выход из положения. Выжили и даже провели пешеходные бесплатные экскурсии на природе, более 2 тысяч человек у нас побывало за сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы запустили двухэтажный автобус по Уфе. Это все было сложно, но все нам помогли, и уфимцы за это благодарны. Марина Игнатьева, председатель Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан

Заслуги представительниц слабого пола на торжественном приеме отметил глава республики. Радий Хабиров выразил восхищение профессионализмом и талантами присутствующих. А также отдельно поблагодарил многодетных мам, свыше четырехсот из которых в прошлом году были награждены медалью «Материнская слава».

Примите самые искренние поздравления с праздником, пожелания здоровья и добра, благополучия и счастья. Пусть вас всегда оберегает любовь и забота близких. А мы вас все любим и бесконечно дорожим вами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан