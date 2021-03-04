В Уфе впервые прошел финал конкурса «Туристический сувенир»

В республику приехали участники из 69 регионов страны. Каждый предоставил членам жюри уникальные сувениры своего края. На выставке более трехсот экспонатов. Один из главных критериев оценки – самобытность сувенира.

Идея пришла ко мне по ходу моих путешествий. Я понял, что в России недостаточно сувениров. Нечего туристам увезти с собой на память.

Конкурс «Туристический сувенир» проходит уже шестой год. Проведение в этот раз его в Уфе очень символично. Немецкая туристическая компания «Туи» и республика подписали договор по привлечению в Башкортостан туристов. В 2021 году в республику рассчитывают принять не менее 3 миллиона туристов.