В Уфе прошел турнир по каратэ, приуроченный ко Дню защитника Отечества

В Уфе прошел чемпионат и первенство столицы республики по каратэ. Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие полторы сотни спортсменов. Также в рамках чемпионата состоялся первый в этом году судейский семинар.
Неудачные атаки и пара пропущенных ударов от соперника приводят Семена Пономарева к поражению на чемпионате столицы республики. Для 10-летнего каратиста это вторые соревнования в жизни. До этого мальчик выступал в Магнитогорске, где ему также не удалось подняться на пьедестал почета.
Турнир по каратэ, приуроченный ко Дню защитника Отечества, стал традиционным. Руководство Федерации в лице президента Рустама Магсумова проводит его не случайно. Юным спортсменам прививают патриотизм и напоминают о важности службы в армии и защиты Родины.
Соревнования прошли в дисциплинах ката и кумитэ. Среди участников были как юные спортсмены, так и ветераны каратэ, для которых организовали отдельную возрастную категорию. Также накануне соревновательного дня прошел первый судейский семинар в этом году. На нем рефери прошли аттестацию и прослушали лекцию об изменениях в правилах.
В соревнованиях приняли участие каратисты не только из Уфы, но и из Кумертау, Учалов и Белорецка. Помимо традиционных дисциплин, на турнире продемонстрировали технику владения нунчаками.