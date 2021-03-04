В Уфе прошел турнир по каратэ, приуроченный ко Дню защитника Отечества

В Уфе прошел чемпионат и первенство столицы республики по каратэ. Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие полторы сотни спортсменов. Также в рамках чемпионата состоялся первый в этом году судейский семинар.

Неудачные атаки и пара пропущенных ударов от соперника приводят Семена Пономарева к поражению на чемпионате столицы республики. Для 10-летнего каратиста это вторые соревнования в жизни. До этого мальчик выступал в Магнитогорске, где ему также не удалось подняться на пьедестал почета.

 Я не расстраиваюсь, потому что главное – участие, а не победа.

Семен Пономарев, участник чемпионата и первенства г. Уфы по каратэ

Турнир по каратэ, приуроченный ко Дню защитника Отечества, стал традиционным. Руководство Федерации в лице президента Рустама Магсумова проводит его не случайно. Юным спортсменам прививают патриотизм и напоминают о важности службы в армии и защиты Родины.

Фото №1 - В Уфе прошел турнир по каратэ, приуроченный ко Дню защитника Отечества

Патриотический подход. Чтобы родители, которые служили в армии, сказали своему сыну, что это необходимая вещь для развития не только спортсмена, но и мужчины.

Рустам Магсумов, президент Федерации каратэ Республики Башкортостан

Соревнования прошли в дисциплинах ката и кумитэ. Среди участников были как юные спортсмены, так и ветераны каратэ, для которых организовали отдельную возрастную категорию. Также накануне соревновательного дня прошел первый судейский семинар в этом году. На нем рефери прошли аттестацию и прослушали лекцию об изменениях в правилах.

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Несмотря на ту пропасть из-за паузы, спортсмены не потеряли сноровки, уровень достаточно высокий.

Геворг Мкртчян, главный судья соревнований

В соревнованиях приняли участие каратисты не только из Уфы, но и из Кумертау, Учалов и Белорецка. Помимо традиционных дисциплин, на турнире продемонстрировали технику владения нунчаками.

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