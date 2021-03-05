Под Уфой продолжаются поиски 28-летнего Мухаммата Боташева

В Нагаево Уфимского района продолжают искать пропавшего без вести 28-летнего Мухаммата Боташева. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 12 февраля. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы: рост 190 см, телосложение крепкое, черные волосы, зелено-карие глаза. В день пропажи Мухаммат был одет в красную куртку, свитер черного цвета, темно-синие джинсы.
Пропавший мужчина нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (917) 418 52 13 или 112.
Фото: Соцсети.