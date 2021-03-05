В Башкирии в ДТП на железнодорожном переезде погибли три человека

Сегодня, 5 марта, в Архангельском районе Башкирии произошла трагедия - на нерегулируемом ЖД переезде столкнулись электричка и автомобиль Lada Kalina. На место происшествия направились спецслужбы.

Трагедия произошла на 22 км Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» между станциями Карламан и Приуралье. Электричка двигалась по маршруту №7737 «Рельсовый автобус», следовавшему из Инзера в Стерлитамак.