Студенты УГНТУ соревновались в лыжных гонках с преподавателями

Иностранные студенты Уфимского нефтяного университета бросили вызов ректору. Узнав, что руководитель вуза активно занимается спортом, студенты решили на равных посостязаться с ним на лыжах.
Среди иностранцев преимущественно выходцы из жарких стран, которые снег впервые увидели, приехав на учебу в Башкортостан. В итоге руководство УГНТУ приняло решение организовать зимние международные игры. Шесть студенческих команд из разных вузов республики, приехавшие из Африки, Латинской Америки и Азии, а также две дружины, состоящие из преподавателей вуза, выявляли между собой сильнейших лыжников.