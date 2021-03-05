Студенты УГНТУ соревновались в лыжных гонках с преподавателями

Иностранные студенты Уфимского нефтяного университета бросили вызов ректору. Узнав, что руководитель вуза активно занимается спортом, студенты решили на равных посостязаться с ним на лыжах.

Среди иностранцев преимущественно выходцы из жарких стран, которые снег впервые увидели, приехав на учебу в Башкортостан. В итоге руководство УГНТУ приняло решение организовать зимние международные игры. Шесть студенческих команд из разных вузов республики, приехавшие из Африки, Латинской Америки и Азии, а также две дружины, состоящие из преподавателей вуза, выявляли между собой сильнейших лыжников.

На Африканском континенте снега нет, конечно. Я сам удивился, как я могу стоять на лыжах. Все сложно. Первые три раза очень много падал, сейчас уже могу кататься нормально.

Ильяс Силва, студент Уфимского государственного нефтяного технического университета /Ангола/
Фото №1 - Студенты УГНТУ соревновались в лыжных гонках с преподавателями

Полтора месяца назад где-то они бросили этот вызов. Мы для них организовали тренировочный цикл, хотел бы обратить внимание, что ребята тренировались даже при погоде минус 27 градусов. Поэтому я вижу боевой наших студентов иностранцев присутствует. Я думаю, что у них получится реализовать этот вызов и победить команду ректората.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета
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