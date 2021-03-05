Студенты УГНТУ соревновались в лыжных гонках с преподавателями

Полтора месяца назад где-то они бросили этот вызов. Мы для них организовали тренировочный цикл, хотел бы обратить внимание, что ребята тренировались даже при погоде минус 27 градусов. Поэтому я вижу боевой наших студентов иностранцев присутствует. Я думаю, что у них получится реализовать этот вызов и победить команду ректората.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета