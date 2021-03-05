В «Башэлектросбыте» призвали оплатить долги по электроэнергии

В Уфе прошла конференция, где обсудили вопросы задолженностей по электроэнергии с директором «Башэлектросбыта». За 2020 год общий долг по республике составила свыше 200 миллионов рублей.

Директор «ЭСКБ» заявил, что со злостными неплательщиками идет активная работа. Принимаются такие меры борьбы как отключение подачи электричества, а уже после – разбирательства через суд. Также на встрече обсудили вопросы того, как можно рассчитываться с долгами и что делать, когда не хватает финансов, чтобы оплатить в срок.