В Башкирии пять деревень остались без электроэнергии

Ночью 5 марта в пяти населенных пунктах Башкирии отключили электроэнергию. Причина — коммунальные аварии.
Так, в Зианчуринском районе без света остались деревни Алибаево и Мухамедьяново. В 75 домах и двух фельдшерских пунктах отключили электроэнергию. Для устранения аварии была направлена бригада РЭС.
В Фёдоровском районе аварийное отключение электричества произошло в деревнях Гоголевка, Верхне-Яцшево, Кузьминовка. Без света остались 336 жилых домов, 4 соцобъекта, начальная школа, детский сад. Это около 900 человек. Причина инцидента пока неизвестна. Энергетики уже отправились на место аварии.