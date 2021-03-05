Житель Башкирии столкнул пенсионерку с лестницы, а потом ограбил

Как сообщает пресс-служба Бирского межрайонного суда, в октябре 2020 года мужчина подкараулил пенсионерку у магазина. После этого он проследовал за ней до дома, зашел в подъезд и между вторым и третьим этажом попытался вырвать пакеты из рук. Однако женщина дала отпор и схватил нападавшего за рукав куртки.