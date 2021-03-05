Житель Башкирии столкнул пенсионерку с лестницы, а потом ограбил

37-летнему жителю Бирска вынесли обвинительный приговор. Мужчина подозревается в разбойном нападении на пенсионерку.
Как сообщает пресс-служба Бирского межрайонного суда, в октябре 2020 года мужчина подкараулил пенсионерку у магазина. После этого он проследовал за ней до дома, зашел в подъезд и между вторым и третьим этажом попытался вырвать пакеты из рук. Однако женщина дала отпор и схватил нападавшего за рукав куртки.
Мужчина намеренно толкнул пенсионерку с лестницы – несчастная упала и получила тяжкий вред здоровью. Злоумышленнику удалось украсть пакеты, в которых были две пачки семечек, два рулона туалетной бумаги, кусок сыра, салфетки, телефон, женское портмоне и 550 рублей. В общей сложности мужчина причинил пенсионерке материальный ущерб в размере 1617,36 рублей.
Суд признал нападавшего виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.